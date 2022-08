Colectivero creó un grupo de WhatsApp para que sus pasajeros no lleguen tarde a las paradas

08/08/2022 - 16:29 Mundo Web

Un chofer de la línea 74 de Buenos Aires creó un grupo de WhatsApp para avisarle a sus pasajeros habituales por dónde va y puedan llegar a tiempo a la parada. Tras el buen gesto, un usuario de la línea lo contó en un twit y se viralizó.

“Vamos que llegan tarde” se llama el grupo que ideó Miguel, el conductor. La publicación se llenó de comentarios rápidamente donde agradecen por la “buena onda” y destacan la iniciativa.

“Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agrego al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por dónde anda así no te clavas en la parada como un pe...”, escribió Julián, uno de los pasajeros habituales. (@julyrossi20).

A veces, las pequeñas noticias pasan inadvertidas o incluso, a muchas personas les cuesta creerlas. Por eso, en un segundo twit, Julian expresó: “Adjunto evidencia” y junto al epígrafe publicó una captura de pantalla en video donde se puede ver el chat del grupo y se escuchan los audios del chofer avisando cuanto falta para llegar a las paradas, a medida que va recorriendo las distintas calles.

“Es un genio, por más choferes así”, comentó otro de los pasajeros en la misma red.

De esta manera, el chofer ayuda a que sus pasajeros no tengan que esperar durante largos minutos en la calle a que llegue su transporte público.





Repercusión y comentarios en las redes

“Yo tengo un grupo "amigos del 24", chófer incluido”, contó una chica.

“Ojalá algún chofer del 20 sea así de caritativo, así no me clavo 40 minutos en la parada cuando voy a cursar”, escribió una joven.

En seguida, una chica preguntó a esta última: “¿Puedo ser otra amiga nueva del 24?, me sirve ese grupo jajaja”. “Quien pudiera, el 130 no llega nunca”, se quejó otro pasajero.

“Me hace acordar a cuando iba a la Primaria y me tomaba el 188 con el mismo chofer. Un par de veces salimos con mi hermano unos minutos más tarde y él nos estaba esperando en la esquina”, recordó otra persona.