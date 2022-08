VIDEO | Polémica por el festejo de una tenista adolescente con su padre, en el US Open

31/08/2022 - 20:39 Mundo Web

Una situación polémica que ocurrió durante la clasificación al US Open generó revuelo en las redes sociales.

Sin embargo, el hecho no está vinculado con lo deportivo, sino que tiene que ver con la manera en que un padre y un entrenador saludaron a una tenista de 16 años.

Se trata de Sara Bejlek, oriunda de República Checa, quien debutó en un Grand Slam.

El polémico saludo ocurrió el viernes pasado, cuando Bejlek derrotó a Heather Watson, de Reino Unido.

Una vez que terminó el partido clasificatorio con su victoria, la adolescente fue a festejar con su padre, Jeroslav Bejlek, y su entrenador, Jakub Kahoun.

Sin embargo, lo que es cuestión usual cuando concluyen los partidos de tenis no para de cosechar comentarios negativos en las redes sociales.

Tennis star, Sara Bejlek's father has sparked outrage for the way he celebrated her huge qualifying win at the US Open.



The 16-year-old Czech is set to make her grand slam debut at the tournament after winning the qualifying rounds in New York over Britain's Heather Watson pic.twitter.com/NCvWAq4vFo