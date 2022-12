04/12/2022 - 21:29 Mundo Web

El truco casero para mejorar el Wifi de toda tu casa

Hay una forma de mejorar las conexiones WiFi en toda la casa y sin necesidad de gastar de más. Cómo se hace.

No es ninguna novedad el hecho de que los servicios de internet no siempre funcionan a la perfección. A pesar de que aumentaron un 30% este año, no se han visto muchas mejoras en cuanto a la conexión de internet.

La gran mayoría suele tener problemas de conexión con su router y, muchas veces, al comunicarse con los encargados de atender al cliente, no recibe ninguna solución.

EL TRUCO DE 0$ PARA MEJORAR EL WIFI EN TODA LA CASA

Muchos de los módems, los dispositivos que emiten la señal de WiFi, vienen con ciertas configuraciones especiales que limiten su alcance, por defecto. Se trata de una medida de seguridad que, por ejemplo, impide que haya cruces ente las señales de conexión de casas vecinas.

Para solucionarlo, hay que ingresar a la IP del módem. Esto se logra tipeando los números 192.168.1.254 en el navegador de internet, de la misma manera que se haría para entrar a una página web. Usualmente la contraseña es la misma que la de internet, aunque a veces puede ser "admin" y "admin" de contraseña; o "admin" y contraseña "123". Esos datos se pueden verificar con el proveedor de conectividad. Ahora, hay que cambiar una opción para ponerla en "máximo" alcance.

MÁS TRUCOS PARA EL WIFI

Hay varios trucos más gratuitos y pagos que permiten mejorar la conexión de internet.

La mejor manera de aprovechar tu servicio de Internet es conectando directamente por cable de red los dispositivos que mayor cantidad de datos consumen, como Smart TVs, computadores y consolas de video juego. Así logramos descongestionar la red WiFi del hogar.

Debido a que la señal WiFi no está diseñada para traspasar paredes, techos, puertas y otros obstáculos, su alcance depende de su correcta ubicación. Por esta razón se recomienda colocar el router en lugares amplios y libres de obstáculos que permitan una adecuada propagación de la señal.

Para que el WiFi llegue a todos los ambientes de la casa, se recomienda instalar dispositivos de extensión de señales. Por ejemplo, los repetidores WiFi optimizan el alcance de la señal inalámbrica gracias a su tecnología Mesh.