Un tiktoker entró a una funeraria abandonada y su escalofriante relato es viral

04/12/2022 - 21:43 Mundo Web

Un tiktoker ingresó en una funeraria abandonada desde 2017 y su estremecedor tour por el lugar atemorizó a miles y miles de usuarios, que volvieron viral el video al reproducirlo más de 3,2 millones de veces.

La cuenta @places_forgotten (lugares olvidados) se dedica a visitar sitios deshabitados que cuentan con un pasado inexplicable o, en algunos casos, turbios. Por momentos, las imágenes parecen salidas de una película de terror.

A pesar que los vecinos del lugar le avisaron que no entre porque suele haber espíritus malignos en el edificio abandonado, al tiktoker no le impidió llegar y mostrar en detalle todo lo que había adentro. Pero uno de los descubrimientos que halló fue el más espeluznante.

El video comienza mostrando partes del lugar abandonado que no llaman mucho la atención, pero en un momento dice: “El descubrimiento más shokeante está por llegar. Encontré más de 30 cajas con restos humanos”.

¿Por qué se encuentra abandonado el lugar?

La tan horrenda revelación se dio en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos. El edificio funcionaba como una funeraria hasta 2017 cuando un día encontraron a su dueño tendido en el piso sin signos vitales y sin una causa evidente de muerte.

Luego de la repercusión que tuvo este video en las redes sociales, muchos usuarios comentaron que es algo común en las funerarias que se dejen los restos de un fallecido por años, si es que la familia no los reclama.

Una seguidora de la cuenta explicó: “Limpié una casa funeraria por 10 años y cuando las familias no terminan de pagar por los restos de sus seres queridos, ellos se quedan en esas cajas por siempre. Es triste”.

Pero parece que algunos se indignaron por este hallazgo y se enojaron con los dueños de la funeraria. A lo que el tiktoker explicó que no es culpa de ellos y se sumó a algunos comentarios en donde aseguran que ese es el procedimiento cuando alguien no reclama a su ser querido o no paga la totalidad del servicio. Esas cajas pasan años allí esperando que alguien las vaya a buscar.

Otros se tomaron el video con un poco más de gracia haciendo referencia a la advertencia de los vecinos hacia el tiktoker y él entró de todas maneras. A lo que el creador de la cuenta respondió: “Demonios vengan a mi”.