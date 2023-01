¿Cuál fue el resultado de la NBA más impresionante?

09/01/2023 - 19:00 Mundo Web

El 13 de diciembre de 1983 está marcado a fuego en la historia de la NBA. Esa noche, Detroit Pistons y Denver Nuggets protagonizaron el resultado de la NBA con mayor cantidad de puntos. Algo difícil de imaginar para cualquier fanático ni para quienes se divierten en www.betfair.com.co/apuestas-deportivas/baloncesto/nba/st-135/. Luego de tres tiempos extras, los Pistons ganaron 186-184. Un marcador que parece imposible de repetirse. Y que vale la pena repasar en detalle. NBA: el esplendor de los años 80 La década del 70 marcó tal vez el peor momento para el básquet de los Estados Unidos. Por eso en los años 80 muchas franquicias decidieron cambiar, invertir e innovar para darle un nuevo impulso al principal deporte del país. Las apariciones de Magic Johnson y Larry Bird, de los Lakers y Celtics respectivamente, le dieron la calidad, el morbo y el entusiasmo que la gente pedía. Los duelos entre ellos se transformaron en un clásico. Porque además había un condimento especial en cada partido. El enfrentamiento entre Magic, de piel negra, y Bird, blanco, le dio una rivalidad extra a una sociedad dividida por entonces. Aunque, fuera de la cancha, las dos estrellas siempre fueron amigas. Si bien esos duelos escribieron las páginas más notables de aquella década, el duelo entre Detroit y los Denver quedó marcado para siempre como el resultado de la NBA con mayor cantidad de tantos. El partido se jugó en el invierno norteamericano, en el McNichols Arena, y hasta el día de la fecha ningún encuentro alcanzó la suma de 370 puntos. Una noche para la historia No era un partido que en la previa asomaba para hacer historia. Tanto Detroit como los Denver estaban un escalón por debajo de las grandes estrellas. Sin embargo, ya desde el comienzo el encuentro atrajo la atención de los espectadores. En los primeros 24 minutos de juego, se fueron al descanso con un empate en 74 tantos, una marca que ya hacía prever un segundo tiempo a puro grito. Y un resultado de la NBA histórico. El segundo tiempo no fue menos atractivo y terminaron empatados en 71 tantos por lo que el partido terminó en un 145 a 145 lo que obligó a ir a una primera prórroga. Ese tiempo suplementario no terminó con un ganador e igualaron en 14. El segundo tiempo extra tampoco dio un ganador y el marcador terminó igualado en 12. Finalmente en el tercer periodo extra los Detroit Pistons rompieron la igualdad llevándose el partido por un inolvidable 186 a 184. El final del partido desató la locura de los aficionados y de la prensa quienes asistieron a un partido histórico. Ambos equipos hoy tienen el récord de mayor anotación en un juego. Pero también la mayor cantidad de tiros de campo con 142 cada uno. Los números que dejó el juego Para quienes suelen hacer apuestas en la NBA es muy común que se tenga en cuenta el goleo de cada jugador. El encuentro entre Detroit y Denver dejó números individuales que sorprendieron y no tanto por lo abultado, sino por quienes lo lograron. En los Nuggets, Kiki VanDeWeghe hizo 51 tantos lo que fue su récord personal, seguido por Alex English (47). Mientras que en los Pistons los mayores anotadores fueron Isiah Thomas (47) y John Long (41). En total, cuatro jugadores de campo pudieron anotar más de 40 puntos, toda una proeza. Y lo más llamativo es que ante semejante marcador solo se convirtieron cuatro triples, dos por lado, ya que por aquellos años no era un tiro muy utilizado por los equipos. La década del 80 fue de tal esplendor que tiene también el segundo resultado de la NBA con más tantos. Fue un año antes del récord, en 1982, cuando San Antonio Spurs le ganó a Milwaukee Bucks 171 a 166. Este encuentro también se definió luego de tres prórrogas. El podio de partidos con más tantos lo completan Chicago Bulls y Atlanta Hawks, en la temporada 2019, cuando luego de cuatro prórrogas terminaron 168 a 161.