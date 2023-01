18/01/2023 - 14:24 Mundo Web

Una joven asegura que la embarazó "un espíritu" y generó un caos

Una joven de 19 años generó un tremendo caos al asegurar que la embarazó "un espíritu". La protagonista es oriunda de Colombia y recientemente reveló que no mantuvo relaciones sexuales con ningún hombre y que quedó en cinta producto de algún "mal" que le hicieron.

Según informó La 100 Radios, una chica perteneciente a un culto al que asiste semanalmente. Pese a que la joven en gestación afirma no haber sostenido relaciones sexuales con un hombre, terminó esperando un bebé. “Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevo al centro de salud a chequeo y salí embarazada”, declaró.

A su vez detalló que el espíritu que supuestamente la embarazó no fue beningo como el de la Virgen María y por este motivo lanzó: “Yo digo que es algún mal que me hicieron para que yo quedara embarazada”. Al instante, en las redes sociales, los usuarios comenzaron a debatir sobre este tema y mientras algunos indicaron que la joven no habría recibido educación sexual, otros más devotos afirmaron que quizás la chica habría sido bendecida con este presunto milagro.

Una joven de 19 años generó un tremendo caos al asegurar que la embarazó "un espíritu". La protagonista es oriunda de Colombia y recientemente reveló que no mantuvo relaciones sexuales con ningún hombre y que quedó en cinta producto de algún "mal" que le hicieron.



Según informó La 100 Radios, una chica perteneciente a un culto al que asiste semanalmente. Pese a que la joven en gestación afirma no haber sostenido relaciones sexuales con un hombre, terminó esperando un bebé. “Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevo al centro de salud a chequeo y salí embarazada”, declaró.



A su vez detalló que el espíritu que supuestamente la embarazó no fue beningo como el de la Virgen María y por este motivo lanzó: “Yo digo que es algún mal que me hicieron para que yo quedara embarazada”.

Al instante, en las redes sociales, los usuarios comenzaron a debatir sobre este tema y mientras algunos indicaron que la joven no habría recibido educación sexual, otros más devotos afirmaron que quizás la chica habría sido bendecida con este presunto milagro.