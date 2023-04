Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp

29/04/2023 - 09:48 Mundo Web

¿No sabes si un contacto te bloqueó en WhatsApp y deseas averiguarlo? Aquí te informamos las varias formas de saber si alguien te ha bloqueado sin necesidad de hablarle o mandarle mensajes al contacto. Todos ellas son muy sencillas, no demoran más de unos segundos, y son totalmente fiables

Para detectar si tu número está bloqueado por algún usuario, primero hay que recurrir a las verificaciones más comunes. Si alguien tomó está medida contra vos deberías poder detectar algunas señales del bloqueo, sin embargo, es importante estar seguro de lo uno piensa.

Como factor principal está que el contacto ya no te responde. Si solías hablar constantemente con una persona y esta deja de contestar podría ser un indicio de bloqueo. Si el mensaje que envíes no tiene el doble tick gris de “recibido”, y solo aparece una de las marcas, es un evidente ejemplo del accionar de tu contacto.

Cabe destacar que esto no confirma nada. Existe la posibilidad ya que el otro usuario podría no tener señal o se le haya roto el teléfono. Si querés confirmar si te bloquearon tenés que seguir estos pasos.

Primero, tenés que fijarte si aparece la foto de perfil del contacto. Si el usuario te tiene bloqueado, ya no podrás acceder a su información privada. Revisá el chat, y si no ves la foto es probable que esa persona no reciba tus mensajes.

El paso siguiente es chequear si aparece la última hora de conexión. Si anteriormente podías ver la última conexión de alguién, pero ahora esto no es posible, es posible que te hayan bloqueado. Sin embargo, hay una posibilidad que el usuario haya desactivado el acceso a esa información.

La última alternativa es intentar agregarlo a un grupo dentro de la aplicación. Si tratás de incorporar a este usuario a un grupo, y no podés, las chances de que te hayan bloqueado son altas. Aunque, debés tener en cuenta que si usas este método, y no te encontrás en la lista de bloqueos, la invitación del grupo le llegará a la persona, por lo que podrá deducir que lo estás investigando. Conseguí una buena excusa para pensar que te bloquearon.

Probar estas verificaciones te permitirá obtener información de si un contacto te tiene bloqueado o no. A pesar de todo, tenés que recordar que estas señales son solo indicios de qué te bloquearon, no te dan una certeza del 100%. Pueden existir otras deducciones a por qué no contesta este mensaje, cómo la falta de señal, la destrucción del dispositivo, o que la línea haya dejado de existir.