Otra vez Twitter: cayó a nivel mundial y las críticas no tardaron en llegar

01/07/2023 - 14:38 Mundo Web

La red social Twitter registraba hoy una caída a nivel mundial con muchos usuarios que reportaban la interrupción del servicio, lo que fue confirmado por el sitio especializado Downdetector, que capta esos problemas en tiempo real.



"Murió Twitter", era esta tarde la primera tendencia en la Argentina de la red propietaria del magnate Elon Musk, informó la agencia de noticias Télam.



La red social no informó sin embargo que hubiera algún inconveniente con el servicio a pesar de los reportes de caída que comenzaron esta mañana.



"Lo sentimos, has alcanzado el límite de frecuencia de consulta. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo", señala uno de los mensajes que aparece cuando no se puede continuar navegando en la red social, aunque en algunos casos ocurre de forma intermitente.



En otros casos, usuarios informaron directamente problemas para cargar la página.



Downdetector informó más temprano que los problemas afectan el uso de Twitter desde las computadores pero también desde los teléfonos.