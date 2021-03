Pandemia: Las cuatro hipótesis sobre el origen del Covid-19

30/03/2021 - 16:47 Mundo

La pandemia por el coronavirus ya se llevó la vida de 2,7 millones de personas, pero cuál es el verdadero origen de semejante crisis para la humanidad aún no se puede responder según los resultados de la última misión de un grupo de expertos que mandó la Organización Mundial de la Salud a China.

En el informe que dieron a conocer hoy, los expertos reconocen que hay cuatro hipótesis con diferente nivel de probabilidad sobre el origen de la pandemia.

Incluyen la posibilidad de que haya ocurrido un escape de virus que estaba dentro de un laboratorio científico, aunque aclararon que las evidencias son más débiles.

El equipo de expertos de diferentes países realizó la visita a Wuhan, China, desde el 14 de enero al 10 de febrero.

Tras darse a conocer su reporte, el director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió que se realicen más estudios.

“En lo que respecta a la OMS, todas las hipótesis siguen sobre la mesa. Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el final. Todavía no hemos encontrado el origen del virus, y debemos continuar siguiendo la ciencia y no dejar ninguna piedra sin remover mientras lo hacemos”, dijo el doctor Tedros.

De acuerdo con el funcionario, descubrir el origen del coronavirus implicará más tiempo y más estudios, y la respuesta ayudará a reducir el riesgo de futuras pandemias. “Encontrar el origen de un virus lleva tiempo y le debemos al mundo encontrar la fuente para que podamos tomar medidas colectivamente para reducir el riesgo de que esto vuelva a ocurrir. Ningún viaje de investigación puede proporcionar todas las respuestas”.

En mayo del año pasado, hubo una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, formada por los representantes de salud de los países, que pidió “identificar la fuente zoonótica” de la pandemia. En julio de 2020, la OMS envió un pequeño equipo a China para planificar un estudio conjunto formado por científicos chinos e internacionales independientes.

Finalmente, la misión fue en enero, y estuvo integrada por investigadores de Australia, China, Dinamarca, Alemania, Japón, Kenia, Países Bajos, Qatar, la Federación Rusa, el Reino Unido, los Estados Unidos de América y Vietnam. Incluyó 17 expertos chinos y 17 internacionales de los otros diez países, así como de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE); y la OMS. El equipo de científicos baraja 4 hipótesis sobre el origen de la pandemia. Consideró que algunas tienen más probabilidades de ser confirmadas, y otras menos. Aquí van las 4 hipótesis:





1- Una propagación zoonótica directa al ser humano

La primera hipótesis es que el coronavirus se haya transmitido directamente al ser humano. “La propagación zoonótica directa se considera una vía de posible a probable”, consideraron. Afirmaron que la mayoría de las enfermedades emergentes se originan de reservorios de animales y que hay evidencia más fuerte sobre esa hipótesis. Como ejemplo, se mencionó el coronavirus que provocó la epidemia de 2003 que tuvo un origen en murciélagos. Reconoce que el pangolín podría ser reservorio del coronavirus que se detectó el año pasado, pero también menciona que el visón puede contenerlo.

Pero también admiten que aún no hay pruebas que demuestren la transmisión desde los murciélagos a otros animales que estaban en los mercados de China. Por esto, señalan que se necesitará hacer estudios que rastreen el origen de los animales que se vendían en los mercados de ese país y a su vez en las naciones donde provenían.





2- El coronavirus se introdujo a través de un huésped intermedio

La hipótesis de que hubo un animal intermedio fue considerada una vía de transmisión entre probable y muy probable. Se menciona la interacción entre granjas y lugares donde hay cercanía entre especies silvestres y especies domésticas para consumo. Pero los expertos dicen que se necesita aumentar el conocimiento sobre esa posibilidad y sugieren que se hagan estudios sobre la cadena de comercialización de los animales en la región del Sudeste asiático. Es decir, ampliaron la perspectiva a considerar no solo a China, sino sus contactos comerciales con países cercanos. Además, recomendaron tener en cuenta la perspectiva “Una salud”, que implica conceptos de la salud humana combinada con la salud animal.





3 - El coronavirus se habría introducido a través de productos de la cadena de frío y de los alimentos

Es una hipótesis “posible” según los expertos enviados a China por la OMS. Señalaron que en los mercados de Wuhan se vende comida congelada, y que podría ser una vía de la transmisión del virus. También podría ser que el coronavirus estuviera en alimentos. Pero reconocen que las evidencias todavía son débiles. Sugieren hacer un trabajo de rastreo y análisis molecular sobre los alimentos que se vendían en 2019 y las cadenas de frío en la cadena de comercialización.





4- El coronavirus se habría escapado de un laboratorio: es la hipótesis menos probable

Para los expertos de la misión de la OMS, “la introducción a través de un incidente de laboratorio se consideró una vía extremadamente improbable”, pero no la descartan. Aclaran que no están hablando de que haya científicos que hayan producido un virus intencionalmente. Lo que explicaron es que existe la posibilidad mínima de escape de bioseguridad de virus con los que trabajaba una institución científica en China. Una cepa del coronavirus que luego se detectó en enero del año pasado había sido secuenciada en el Instituto de Virología de Wuhan, en China.

Recomendaron que para saber mejor sobre esta posibilidad hay que hacer “una revisión administrativa e interna periódica de los laboratorios de bioseguridad de alto nivel en todo el mundo”. También aconsejaron un seguimiento de nueva evidencia de potenciales escapes.