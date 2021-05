Tenía 30 años, se contagió de coronavirus y murió el día de su casamiento

05/05/2021 - 22:23 Mundo

Un brasileño de 30 años murió de Covid-19 el mismo día de su casamiento, luego de contagiarse a principios de marzo y estar dos semanas internado en terapia intensiva con bajos niveles de oxígeno en la sangre.

La víctima, identificada como Bruno Silva vivía con su pareja Beatriz Miranda en la ciudad de Assis, en San Pablo, con quien tenía una relación desde hace 11 años y dos hijos en común. Una enfermera le comentó a la mujer que Silva nunca quiso sacarse el anillo de casamiento de su dedo.

Era una persona sedentaria, pero no tenía problemas de salud. Era un gran padre, un marido ejemplar. Ha sido muy duro, todos nuestros sueños quedaron atrás. Me había hecho el vestido, cada detalle... es muy difícil", afirmó Miranda.

"La celebración estaba lista, tenía mi vestido hecho, la fiesta pagada, el buffet. Llevábamos un año planeándolo”, añadió.

La pareja iba a casarse el pasado 17 de abril. Sin embargo, Miranda dio positivo de Coronavirus a fines de marzo, por lo que Bruno se aisló al considerarse contacto estrecho.

A pesar de la evolución favorable de su esposa y el resto de su familia, él empeoró el 27 de marzo y fue de urgencia al Hospital Regional de Assis tras dolores en el pecho, falta de aire y dolores musculares varios.

Los médicos se dieron cuenta de que la mitad de los pulmones de Bruno estaban tomados por una neumonía a causa del Covid-19. Durante un tiempo tuvo dificultades para caminar y cambiarse la ropa. Luego ya no podía ni hablar y lo intubaron porque tenía afectado el 85% de sus pulmones.

"La primera vez que nos comunicamos ya no podía hablar, estaba débil y su padre incluso lloraba de preocupación. Solo le envié buenos videos y le pedí que no respondiera y él contestó con un emoji. Quería casarse, dijo que quería casarse. Bruno intentó hablar, pero su voz no salió, leímos la palabra 'miedo' en sus labios", aseveró Ivani Aparecida, mamá de la víctima.

Tras el fallecimiento de Bruno el 17 de abril, su esposa Miranda explicó que buscó ayuda psicológica y tardó en contarles a sus hijos sobre la muerte de su padre.

"Papá 'se convirtió en una estrella'", les dijo Miranda a sus hijos.