Elon Musk debutó como presentador en “Saturday Night Live” y reveló que tiene Asperger

09/05/2021 - 10:01 Mundo

El multimillonario Elon Musk sorprendió a todos en su esperada aparición como presentador de “Saturday Night Live” (SNL), al revelar que padece Asperger.

“Soy la primera persona con Asperger que presenta SNL. Al menos la primera en admitirlo. Así que esta noche no haré mucho contacto visual con el reparto. Pero no se preocupen, se me da bastante bien hacer de ‘humano’ en modo emulación”, dijo con ironía.

El síndrome de Asperger es una condición en el espectro del autismo que se asocia con dificultad en la interacción social y, a veces, se le denomina “autismo de alto funcionamiento”. Sin embargo, hasta el momento no se sabía públicamente que Musk tiene una forma leve de autismo.

"Sé que he dicho o publicado cosas raras, pero es simplemente la forma en que funciona mi cerebro. A cualquiera que haya ofendido simplemente quiero decirle: reinventé los autos eléctricos y estoy enviando gente a Marte en un cohete", dijo.

¿Creyeron que también iba a ser un tipo relajado y normal?", continuó.

Criticado por sus polémicos comentarios e insultos como el que le lanzó a un buzo que rescató a un grupo de niños atrapados en una cueva en Tailandia, en el programa Musk hizo bromas sobre sí mismo, sus tuits y el nombre de su hijo.

También volvió a opinar sobre las criptomonedas, e hizo variar el valor de dogecoin, que cayó hasta 49 céntimos de dólar durante la transmisión del show, cuando poco antes estaba en 74 céntimos, según CoinDesk.