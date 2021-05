VIDEO | El desesperante momento en que jugadores de básquet se tiran al suelo por las bombardeos

12/05/2021 - 13:51 Mundo

Momentos de pánico y dramatismo se vivieron durante un partido que se jugó en la ciudad de Raanana, entre los equipos de Maccabi Raanana y Macabi Kiryat Motzkin, cuando comenzaron a escucharse los bombardeos desde el exterior.

El video se volvió viral en las redes sociales y muestra el momento en que, al escuchar las explosiones, los jugadores se arrojan al suelo, mientras otros optan por correr. Lógicamente, el encuentro fue suspendido.

Cabe recordar que, en los últimos días, los conflictos entre Israel y la Franja de Gaza se agravaron, por lo cual los bombardeos entre ambos se intensificaron.

A basketball game in the center of Israel, tonight



Video by @TherealIBBA pic.twitter.com/L9CknjybLD