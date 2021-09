Sentido homenaje en EE.UU. a las víctimas del ataque terrorista

12/09/2021 - 03:02 Mundo

Estados Unidos conmemoró ayer el 20° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S) con una serie de actos que tuvieron como ejes el recuerdo de los cerca de 3.000 muertos.

Los actos empezaron a las 8:46 local (9:46 de la Argentina), hora en el que se estrelló el primer avión de American Airlines contra una de las Torres Gemelas, ante una multitud que se congregó en la Zona Cero de Nueva York y con la presencia del presidente estadounidense Joe Biden.

El homenaje arrancó con un minuto de silencio y con la lectura de los nombres de los fallecidos de 90 nacionalidades, lo que se repitió al cumplirse el horario del resto de los impactos ocurridos ese día contra el World Trade Center, el Pentágono y la aeronave que cayó en el estado de Pensilvania sin alcanzar su objetivo que era el Capitolio.

Mike Low, que perdió a su hija Sarah, azafata de uno de los aviones, fue el primero en hablar: recordó lo ocurrido hace dos décadas como un día "gris y negro" y agradeció a quienes lo ayudaron "a atravesar los días más oscuros de nuestras vidas".

La lectura de los nombres de las víctimas y los mensajes de los familiares -algunos en español- fue solo interrumpida por algunas actuaciones musicales, entre ellas la de Bruce Springsteen que cantó acompañado de su guitarra "I'll see you in my dreams" (Te veré en mis sueños).

Biden, y su esposa Jill, así como predecesores en el cargo, como Bill Clinton y Barak Obama, y sus respectivas esposas, participaron en la Zona Cero en las ceremonias en Nueva York.

Biden también se refirió a esto en un video difundido en la víspera del aniversario: "Para mí es la principal lección del 11 de septiembre. En el momento de mayor vulnerabilidad, (...) la unidad es nuestra mayor fuerza".

Estas ceremonias por el 11-S tienen lugar en medio de fuertes medidas de seguridad.