Francisco condenó la violencia sobre las mujeres

22/09/2021 - 23:13 Mundo

EL VATICANO. El papa Francisco calificó ayer como una "llaga abierta" la violencia sobre las mujeres de todo el mundo. La denuncia la realizó durante la Audiencia General que encabezó en el Aula Pablo VI del Vaticano.

La denuncia del Papa se dio mientras recordaba su reciente viaje apostólico por Budapest y Eslovaquia, en donde homenajeó a la beata Anna Kolesárová, asesinada por un soldado soviético al resistirse a una violación en 1944.

"Fuerte y profético es el testimonio de la beata Anna Kolesárová, joven eslovaca que a costa de su vida defendió la propia virginidad contra la violencia: un testimonio más actual que nunca, lamentablemente", lamentó Jorge Bergoglio.

Durante su encuentro con los fieles, el Papa también calificó como "dictadura y persecución" la época en la que Eslovaquia, entonces como parte de la República Checa, estuvo bajo la ocupación soviética.

En otro orden, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, consideró que el ataque interno contra Francisco que el Pontífice denunció la semana pasada "es una cosa de pocos" dentro de la Curia. "Probablemente el Papa tiene información que yo no tengo porque sinceramente no me había dado cuenta que hubiese este clima", planteó Parolin.