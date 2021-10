Una mujer mató a puñaladas al pedófilo que violó a su hijo y en el juicio fue tajante: “No me arrepiento”

06/10/2021 - 14:02 Mundo

Una mujer fue detenida y juzgada por haber asesinado a puñaladas a su vecino que hace tiempo abusó sexualmente de su hijo de apenas 12 años.

Ante el Tribunal, la mujer respondió que no se arrepiente de haber matado al hombre, ya que contaba con 24 condenas por delitos contra la integridad sexual.

"Quería que admitiera su culpa y ya no sea necesario que vaya a declarar, pero él se negó", dijo la mujer, quien además ratificó una y otra vez que no se arrepiente de su accionar.

El pedófilo, Michael Pleasted vivía en la casa de al lado de Sarah Sands madre de cinco hijos, En Reno Unido. “Cogí un cuchillo y fui a su casa. No me escuchó. Era frío. Un hombre diferente al que había sido mi amable vecino. Le pinché en la frente con el cuchillo y me agarró. Perdí el control. No podía dejar que nadie más saliera herido. Alguien tenía que proteger a la gente”, relató sobre el momento del crimen.

En una entrevista con The Sun, la mujer fue tajante sobre su situación: “No volvería a matar, no me veo como una asesina, pero no me arrepiento de lo que hice”.