Bill Gates dejó de ser el más rico de Estados Unidos después de 30 años

13/10/2021 - 18:10 Mundo

Si tienes 30 años o menos, siempre has visto al cofundador de Microsoft, Bill Gates, en el primer o segundo lugar en el ranking de las 400 personas más ricas de Estados Unidos que publica anualmente la revista estadounidense Forbes.

Pero ese liderazgo parece haber llegado a su fin.

Por primera vez desde 1991, Gates no ocupa el primer lugar ni el segundo en la lista. Este año ocupa "apenas" el cuarto lugar, con una fortuna de US$134.000 millones, detrás del fundador de Amazon, Jeff Bezos; el director general de Tesla, Elon Musk; y el director general de Facebook, Mark Zuckerberg.

Gates siempre estuvo entre el primer y segundo lugar de la lista, pero 2020 y 2021 no fueron años particularmente buenos para el magnate y Forbes decidió que baje tres puestos. En el podio, de todas formas, no hubo sorpresas. En primer lugar, con 201.000 millones de dólares, quedó Jeff Bezos, el fundador de Amazon que factura más y más con cada minuto que pasa, y que hasta se dio el lujo de viajar al espacio en su propia empresa de cohetes. Por detrás, con 190.500 millones, está Elon Musk, fundador de Tesla y competidor directo de Bezos con SpaceX, a tal punto de que hubo denuncias cruzadas entre ellos ante la NASA.

Finalmente, la lista se completa con Mark Zuckerberg, que acumula 134.500 millones de dólares y posiblemente esté viviendo las peores horas desde su meteórico ascenso con Facebook, debido a una exempleada que denunció las horribles prácticas que se hacían puertas adentro de la empresa después de que un diario estadounidense difundiera documentos internos. Por si fuera poco, la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram a nivel mundial hizo que el líder de las redes sociales perdiera unos 7.000 millones de dólares, dato sorprendente si se tiene en cuenta que aún así logró quedarse entre los primeros tres puestos.

Cuánto dinero tiene

Estar en el cuarto puesto de la lista de Forbes 400 no es para cualquiera. Dinero a Bill Gates no le falta: se calcula que su fortuna ronda los 134.000 millones de dólares. Entre su patrimonio está Cascade Investment, que recientemente se hizo con el control del Four Seasons, y un 1.3% de las acciones de Microsoft, que representan una cuarta parte de su fortuna total.

¿Qué pasó para que Gates perdiera el codiciado primer puesto en la Forbes 400?

El principal motivo se encuentra en su divorcio con Melinda Gates, que lo obligó a transferirle unos 5.600 millones de dólares. "No está claro cuánto obtendrá Melinda en total, pues es posible que también haya recibido activos adicionales de Bill, como participaciones en empresas privadas o bienes raíces para los que no se requiere la divulgación pública de la transferencia", escribió la revista.

Otro motivo, mucho menor, fue el movimiento del mercado de acciones, que tuvo muchos altos y bajos debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19) que el mismo Gates predijo.

“Gates llegó al número dos en 2018, cuando Bezos lo superó por primera vez. A fines de 2020, Musk pasó volando por Gates, gracias al asombroso repunte del mercado de valores de Tesla. En agosto, Gates cayó por debajo de Zuckerberg por primera vez debido en gran parte a sus transferencias de acciones a Melinda”, explicó Forbes, que este año dejó fuera de su lista a Donald Trump por primera vez en 25 años. Tiempos de cambio para los multimillonarios.