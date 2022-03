El canciller ruso dijo que continuarán negociando por la paz, pero que no cesarán con la ofensiva

03/03/2022 - 09:13 Mundo

El canciller ruso, Serguei Lavrov, dijo hoy que Moscú está listo para celebrar hoy otra ronda de conversaciones de paz con Ucrania pero que continuará con su ofensiva en ese país a fin de destruir infraestructura que Rusia considera una amenaza a su seguridad.



Lavrov dijo que la delegación rusa enviada a las conversaciones en la vecina Bielorrusia, también fronteriza con Ucrania, ya entregó a la delegación ucraniana sus exigencias en la primera reunión del lunes pasado y que en la de hoy espera una respuesta.



Desde Bielorrusia, el jefe de la delegación rusa dijo hoy que las propuestas que llevará Moscú a la nueva reunión se dividen en tres áreas: técnico-militar, humanitario-internacional y político.



En declaraciones a periodistas en Moscú, el canciller Lavrov dijo que Rusia insistirá en sus demandas de que Ucrania deje de representar un peligro militar y agregó que corresponderá a los ucranianos elegir qué gobierno deberían tener.



"Estamos dispuestos a negociar, pero continuaremos nuestra operación porque no podemos permitir que se mantenga en Ucrania una infraestructura que amenace la seguridad rusa", dijo Lavrov.



El ministro más conocido del presidente Vladimir Putin dijo que Occidente ha estado armando a Ucrania, ha entrenado a su Ejército y construido bases en el país para convertirlo en un baluarte contra Rusia, reiterando justificativos de la invasión de Moscú.



Lavrov dijo que lamentaba que hubiera habido víctimas civiles por los ataques rusos en Ucrania, que comenzaron hace una semana, e insistió en que el Ejército de su país usa armas de precisión y solo contra objetivos militares.



El ministro reconoció de manera tácita que los bombardeos rusos podrían haber matado civiles, al decir que "cualquier acción militar provoca víctimas, no solo entre los militares sino también entre los civiles".



Ayer, el jefe de la delegación negociadora rusa, Vladimir Medinski, que es asesor del Kremlin, dijo que una propuesta de cese del fuego estaba en la mesa de negociaciones y que aún era una opción viable, aunque las partes mantenían sus diferencias.



Hoy, Medinski dio más detalles de la propuesta que llevará Rusia.



"Tenemos un bloque de propuestas de tres partes: se trata de los temas técnico-militar, humanitario-internacional y político", dijo el también exministro de Cultura en declaraciones a la agencia de noticias estatal bielorrusa Belta.



"Las negociaciones se llevarán a cabo en el mismo lugar, según lo programado, en el territorio de la provincia bielorrusa de Brest", agregó.



Ambas partes se reunieron el lunes pasado en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania por primera vez desde el inicio de la ofensiva del jueves 24 de febrero, sin llegar a ningún acuerdo.



Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que funcionarios de su país estaban listos para nuevas conversaciones, pero Kiev no aceptará ningún ultimátum ruso.



Ucrania exige un alto al fuego y la retirada de las tropas rusas.



Rusia pretende el reconocimiento de Crimea, la península ucraniana que se anexionó en 2014, como territorio ruso y la desmilitarización, la "desnazificación" de Ucrania y la promesa de un estatuto de país neutro que frene su ingreso a la OTAN.