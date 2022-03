Francisco, a nueve años de su papado

13/03/2022 - 22:45 Mundo

El papa Francisco cumplió nueve años al frente del Vaticano, el primer pontífice latinoamericano y jesuita de la historia, y también el primero de los tiempos modernos elegido tras la renuncia de su predecesor.

El nuevo aniversario se da “en medio de la tristeza y la aflicción por la guerra en Ucrania”, según destacan en la propia web de noticias oficiales del Santo Padre. Sin embargo, aseguran, esta última semana también estuvo plagada de “signos de esperanza”, como los encuentros que el argentino mantuvo con asociaciones que promueven adopciones y acompañan a enfermos.





Definiciones

Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple que vive dentro de cada uno de nosotros. Es tener madurez para decir ‘me equivoqué’. Es tener la osadía para decir ‘perdóname’. Es tener sensibilidad para expresar ‘te necesito’. Es tener capacidad de decir ‘te amo’.





Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra.





Al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran los que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar.





El amor se construye como una casa, juntos, no solos.





Tener un lugar adonde ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia y tener ambas se llama bendición.





La esperanza sorprende y abre horizontes, nos hace soñar lo inimaginable y lo realiza.





No temas al tiempo porque nadie es eterno. No temas a las heridas porque te hacen más fuerte. No temas al llanto, te limpia el alma. No le temas a los retos, te hacen más ágil. No temas equivocarte, te hace más sabio. No le temas a la soledad porque Dios está contigo siempre.





Para hablar de esperanza con quien está desesperado se necesita compartir su desesperación. Para secar una lágrima del rostro de quien sufre, es necesario unir a su llanto el nuestro.





Hay que edificar sobre la piedra, como Pedro la Iglesia, ya que, si no es así, ocurre como las casas que construyen los niños con la arena de la playa, que se las lleva el agua, todo se destruye porque no tiene consistencia.





El mundo está recorrido por sendas que acercan y alejan, pero lo importante es que lleven hacia el Bien. v Sé paciente, a veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor, pero siempre confiando en Dios.





El insulto es un auténtico homicidio, con el que intentamos arrollar y cancelar la voz y la dignidad de los demás.





No habrá paz sin compartir y aceptar, sin una justicia que garantice la equidad y la promoción de todos, empezando por los más débiles. No habrá paz si los pueblos no tienden la mano a otros pueblos.





¿Hasta dónde nos hemos habituado a un estilo de vida que piensa que en la riqueza, en la vanidad y en el orgullo está la fuente y la fuerza de la vida?





Tres palabras que se deben decir siempre. Tres palabras que siempre nos deben acompañar: permiso, gracias, disculpa. Las tres indican respeto por los demás.