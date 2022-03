Francisco pidió el final de la guerra en Ucrania: “Renuevo mi llamado, callen las armas”

27/03/2022 - 08:27 Mundo

El papa Francisco renovó hoy su pedido para el fin de la guerra en Ucrania, donde, dijo, "los poderosos deciden que mueran los pobres", y advirtió por el peligro de que la humanidad pueda "autodestruirse" si continúa el conflicto iniciado hace más de un mes.



"Pasó más de un mes del inicio de la invasión de Ucrania, del inicio de esta guerra cruel e insensata, y que como toda guerra representa una derrota para todos", lamentó el pontífice tras rezar el tradicional Ángelus frente a miles de fieles en la Plaza San Pedro.



"Hay que repudiar la guerra, lugar de muerte donde padres y madre entierran a sus hijos, donde los hombres matan a su hermano sin haberlo ni siquiera visto, donde los poderosos deciden que mueran los pobres", dijo el Papa en un nuevo mensaje sobre la invasión rusa.



Francisco agregó que "la guerra no devasta solo el presente sino el porvenir de una sociedad".



"He leído que desde el inicio de la agresión a Ucrania, un niño cada dos se fue del país, y esto significa destruir el futuro, provocar traumas dramáticos en los más pequeños e inocentes entre nosotros", denunció luego.



Para Jorge Bergoglio, así, "esta es la bestialidad de la guerra, acto bárbaro y sacrílego".



En su mensaje desde el Vaticano, Francisco remarcó que "la guerra no puede ser algo inevitable", y mantuvo su postura de no mencionar directamente a Rusia como país agresor a la espera de una posible mediación vaticana en el conflicto.



"No debemos habituarnos a la guerra. Debemos convertir los signos de hoy en el esfuerzo de mañana. Si de esta historia salimos como antes, seremos de algún modo todos culpables", convocó.



"De frente al peligro de autodestruirse, que la humanidad comprenda que es el momento de abolir la guerra, de cancelarla de la historia del hombre antes de que sea la guerra la que cancele al hombre de la historia", reclamó.



En ese marco, Francisco renovó su rezo "por cada responsable político, para que reflexione sobre esto, que trabajen en esto"



"Renuevo mi llamado: basta, deténganse, callen las armas", enfatizó.