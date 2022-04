La ONU afirma que las imágenes de muertos en Bucha apuntan a "ataques deliberados"

05/04/2022 - 09:21 Mundo

Las imágenes de Bucha, la ciudad ucraniana donde se descubrieron decenas de cadáveres tras la retirada de las tropas rusas, apuntan al hecho de que las personas -aparentemente civiles- fueron atacadas "deliberadamente", afirmó hoy el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.



"Todas las señales apuntan hacia el hecho de que las víctimas fueron un objetivo deliberado y asesinadas directamente. Y estas pruebas son muy preocupantes", dijo Elizabeth Throssell, en una rueda de prensa en Ginebra, recordando que el derecho humanitario internacional prohíbe atacar deliberadamente a civiles.



"Se tiene que investigar, pero aunque podemos entender que un edificio, por ejemplo, sea bombardeado en un contexto militar, es difícil de imaginar cuál sería el contexto militar de un individuo tendido en el suelo con una bala en la cabeza o de tener su cuerpo quemado", insistió.



Throssell precisó que, por el momento, el órgano de la ONU no tenía a nadie en esta ciudad cerca de Kiev.



La difusión en la prensa internacional de imágenes de esta ciudad en las que se ven cadáveres en la calle, algunos de ellos maniatados o parcialmente quemados, o fosas comunes, provocó una ola de condenas.



Las autoridades ucranianas acusan a los soldados rusos de haber masacrado a civiles, y Moscú niega los hechos y acusa a Kiev de haber hecho "montajes".



Las autoridades rusas sostienen que sus fuerzas se retiraron de Bucha el 30 de marzo, tres días antes de la difusión de las fotografías de cadáveres en las calles, y que no dañaron a ningún civil mientras ocuparon la ciudad.



Imágenes satelitales publicadas ayer mostraron lo que serían varios cadáveres de civiles en la vía pública y a un costado del camino durante semanas en Bucha.



"Las imágenes del satélite Maxar en alta resolución recolectadas en Bucha, Ucrania (noroeste de Kiev), verifica y corrobora los recientes videos y fotos en redes sociales que revelaban cuerpos tirados en las calles y dejados a cielo abierto por semanas", dijo en un comunicado Stephen Wood, portavoz de Maxar Technologies, recogido por AFP.



El gobierno de Moscú no ha respondido a estas nuevas revelaciones respecto de la existencia de muertos de larga data en las calles de una ciudad que mantuvieron ocupada por algo más de un mes.



En cambio, el Ministerio de Defensa ruso acusó a los militares ucranianos de haber realizado "otro montaje" a las afueras de Kiev, esta vez en la aldea de Moschun, para responsabilizar a las tropas rusas de lo que calificó como "presunta matanza de civiles", reseñó la agencia de noticias rusa Sputnik.



Por su parte, el alcalde de Bucha, Anatoli Fedoruk, afirmó hoy que las matanzas fueron "la venganza de los rusos por la resistencia ucraniana".



"Mi pueblo fue tiroteado por diversión o por enfado", manifestó Fedoruk en una entrevista concedida al diario italiano Il Corriere della Sera.



"Los rusos dispararon contra todo lo que se movía: peatones, gente en bicicleta, coches que llevaban una marca para indicar que llevaban niños", aseguró.



Añadió que partes de la ciudad "fueron convertidas en un campo de concentración" sin alimentos ni agua y agregó que "cualquiera que se atreviera a salir a mirar era tiroteado".