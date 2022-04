Cafiero en Roma: “No es lo mismo para nosotros que gane cualquier candidato en Francia”

23/04/2022 - 09:55 Mundo

El canciller Santiago Cafiero planteó que para la Argentina "no es lo mismo" quien gane en el balotaje que definirá mañana al presidente de Francia y sostuvo que hay una visión "mucho más próxima" a la del actual mandatario Emmanuel Macron, que se enfrentará a la candidata de ultraderecha Marine Le Pen.



"No es lo mismo, para nada. Tenemos una visión mucho más próxima a la visión que tiene el presidente Macron, como lo ha manifestado el presidente Alberto Fernández", afirmó Cafiero en Roma, donde estuvo el viernes para una serie de reuniones que incluyeron a autoridades de las oficinas de Naciones Unidas, empresarios y su homólogo Luigi Di Maio.



"Para la Argentina no es lo mismo una visión con respecto a la búsqueda de mayor equidad, mayor igualdad. Tenemos una agenda muchísimo más próxima con Macron", profundizó el ministro de Relaciones Exteriores en diálogo con esta agencia.



Para el Canciller, en el vínculo con Macron, "naturalmente que hay diferencias; pero en puntos centrales sobre la búsqueda de un mundo más equitativo, con una mirada más social tenemos una agenda más compartida".



La candidata de extrema derecha Marine Le Pen enfrentará mañana a Emmanuel Macron en un crucial balotaje en Francia, que debe fijar el rumbo del país hasta 2027, con dos candidatos con visiones diferentes sobre el lugar del país en el mundo, la transición ecológica y la migración, entre otros temas.



Los últimos sondeos le dan a Macron de 6 a 15 puntos de ventaja frente a su rival de extrema derecha en la votación de mañana.