Corea del Norte informó su primer caso de coronavirus y entró en confinamiento total

12/05/2022 - 09:16 Mundo

Corea del Norte quedó hoy bajo un confinamiento total luego de que el Gobierno del hermético país comunista admitiera su primer brote de coronavirus tras mantener durante más de dos años la dudosa afirmación de que estaba libre de la pandemia.



La televisión estatal mostró al líder norcoreano, Kim Jong-un, llevando tapabocas por primera vez en público, al encabezar una reunión de emergencia tras el anuncio de los primeros casos de coronavirus, cuyo número no fue precisado.



El brote podría tener graves consecuencias teniendo en cuenta que Corea del Norte es un país muy pobre y con un sistema de salud deficiente, y se da por sentado que la mayoría de sus 26 millones de habitantes no están vacunados contra la Covid-19.



La irrupción del virus también podría frenar la aceleración del programa armamentístico del país, que tiene armas atómicas y ha realizado una quincena de ensayos de proyectiles en lo que va del año, incluido un misil balístico intercontinental.



Sin embargo, horas antes de que se anunciaran los primeros casos, Corea del Sur dijo que su vecino del Norte disparó tres misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón.



Hasta ahora, la empobrecida nación no había admitido ningún caso de coronavirus y había impuesto desde comienzos de 2020 un estricto bloqueo con el exterior que hundió su economía y el comercio.



Pero las muestras tomadas de varios pacientes enfermos con fiebre en Pyongyang, la capital, el domingo pasado, eran "consistentes" con la altamente contagiosa variante Ómicron del coronavirus, informó la agencia de noticias oficial KCNA.



Ante ello, Kim convocó una reunión de emergencia de su buró político y anunció el despliegue de un sistema de control del virus de "emergencia máxima" para "eliminar la raíz en el menor tiempo posible".