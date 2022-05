Se hunden las acciones de Twitter: Elon Musk suspende la compra de la red social

13/05/2022 - 15:55 Mundo

El empresario sudafricano Elon Musk anunció este viernes que suspende de manera provisional la compra de Twitter, por el que apuntaba a pagar por 44.000 millones de dólares, a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la red social. “El acuerdo sobre Twitter queda en suspenso de manera temporal”, anunció en esa misma red social el hombre más rico del mundo y responsable de Tesla.

Asimismo indicó en su posteo que lo que aguarda son los detalles “que respalden el cálculo de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5% de los usuarios”.

Tras este mensaje, la acción del grupo retrocedió un 20% en los intercambios electrónicos previos a la apertura de la bolsa de Wall Street: se situaba en algo más de 36 dólares a mediodía, muy por debajo de los 54,2 dólares por acción, propuestos por el multimillonario.

No está claro si este asunto podría desbaratar el acuerdo. Las acciones de Twitter y de Tesla se dispararon en direcciones opuestas: las de la red social perdieron un 18%, mientras que las de la automotriz, que Musk propuso utilizar para ayudar a financiar el acuerdo de compra, ganaron un 5%.

Desde que hizo pública su intención de quedarse con la red social del pajarito, Musk convirtió la erradicación de cuentas falsas y la transparencia de los usuarios en una de las cuestiones centrales para su compra.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn