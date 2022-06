Fuerte mensaje del papa Francisco pidiendo por el fin del conflicto Rusia - Ucrania

05/06/2022 - 08:42 Mundo

El Papa Francisco renovó hoy su pedido a la comunidad internacional para que se pongan en práctica "tratativas concretas para el cese del fuego" en Ucrania, a más de 100 días del inicio de lo que consideró como una "agresión armada" al país europeo, al tiempo que reclamó a los "responsables de las naciones que no lleven la humanidad a la ruina".



"A 100 días del inicio de la agresión armada a Ucrania sobre la humanidad cayó nuevamente la pesadilla de la guerra, que es la negación del sueño de Dios", dijo el pontífice tras rezar desde el Palacio Apostólico del Vaticano la oración del Regina Caeli.



En ese marco, Jorge Bergoglio lamentó que el conflicto genera "pueblos que se pelean, que se matan, gente que en vez de acercarse es alejada de su propia casa".



"Y mientras la furia de la destrucción y la muerte perversa y las contraposiciones estallan alimentando una escalada cada vez más peligrosa para todos, renuevo el llamado a los responsables de las naciones: por favor no lleven la humanidad a la ruina", reclamó el Papa.



Francisco pidió a los líderes mundiales "que se pongan en acto verdaderas negociaciones, concretas tratativas para un cese del fuego y por una solución sostenible, que se escuche el grito desesperado de la gente que sufre, al que vemos en los medios todos los días".



"Que se tenga respeto por la vida humana, que se frene la macabra destrucción de ciudades y vida por todos lados", enfatizó luego Francisco.



"Continuemos a rezar, a esforzarnos por la paz sin cansarnos", convocó de cara a los miles de fieles que lo siguieron desde la Plaza San Pedro.



En su mensaje, el Papa destacó además la renovación por dos meses de la tregua en Yemen y deseó que sea "una señal de esperanza para poner la palabra fin a ese conflicto de sangre que ha generado una de las peores crisis humanitarias de nuestros días".



"No nos olvidemos en pensar en los niños de Yemen", pidió antes de despedirse.