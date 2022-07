Una madre ucraniana recrea la película “La vida es bella” para que su hija no se entere de la guerra

27/07/2022 - 16:25 Mundo

Esenia tiene 4 años. Hasta hace apenas una semana jugaba con sus amigas y amigos en el jardín de infantes de su barrio. Era una nena más en su mundo infantil. Hoy no entiende que la guerra ha golpeado la puerta de su casa en Obujov, a 30 kilómetros de Kiev, la capital de una Ucrania asediada por las tropas de Rusia.

Su madre, Ksenia Lunova, de 35 años, tiene un plan para protegerla. Todos los días, desde el comienzo de la invasion rusa a su país, recrea la película del actor y director italiano Roberto Benigni “La vida es bella”, ganadora del Oscar a la mejor película no inglesa en 1999.

“Déjenla ser una nena”, pidió Ksenia en un diálogo vía WhatsApp.

En el film, el protagonista le oculta a su hijo la terrible realidad que ambos viven en un campo de concentración nazi. Entonces le hace creer que participan en un concurso en el que deben sortear distintas situaciones dramáticas para sumar puntos. El ganador -le promete el padre a su hijo- se llevará a casa un auténtico tanque blindado.

La historia de Yesenia hoy: su padre fue reclutado por el ejército y ella no sabe aún si podrá ir al jardín de infantes

Ksenia mantuvo mientras pudo un escenario familiar lúdico frente a las sirenas y las bombas. Pero la guerra arrasó con la vida de todos y su esposo, Igor Lunov, un programador que trabajaba desde su casa, fue reclutado por el ejército. Ya era hora de contarle a la pequeña lo que estaba pasando alrededor.

“Mi hija y yo ahora vivimos solas. En abril, mi esposo fue reclutado por las fuerzas armadas y ahora nos protege lo mejor que puede. No lo vimos durante casi un mes y medio y casi no supimos nada de él porque no se nos permitía hablar mucho por teléfono”, contó.

Sin embargo, el padre de la nena fue relocalizado cerca de su ciudad y ahora, a veces, “puede venir a pasar la noche a casa”, contó Ksenia.

“Mi hija extraña a su padre. En la realidad actual ya no puedo ocultar lo que está pasando en nuestro país, pero trato de protegerla de todo el mal en la medida de lo posible. En su mundo infantil entiende el significado de "guerra" de una manera diferente”, comentó.

Yesenia tiene ya cuatro años y cinco meses y todavía no entiende muchas cosas. “Sin embargo, es muy difícil escuchar de boca de una niña cuando le dice a alguien: ´mi papá nos está protegiendo porque los enemigos vinieron y quieren quitarnos todos nuestros juguetes, quieren quitarnos todas nuestras golosinas y nos quieren echar de la casa´”, detalló.

“Ese es su concepto de guerra, así es como ella lo percibe. Los niños de nuestra ciudad han crecido mucho, a pesar de que todavía son muy pequeños. Arman barricadas, juegan a patrullar, a ser soldados. Yo creo que si tenemos hijos tan valientes nadie puede vencernos”, afirmó.