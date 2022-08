Su novio tiene hasta 100 erecciones por día y se hizo viral: “No hay descanso”

05/08/2022 - 22:26 Mundo

Algo desesperada, una mujer asegura que su pareja tiene hasta 100 erecciones todos los días. Además, asegura que le ocurre en los lugares menos esperados y que no sabe qué hacer para que disminuya su libido. “Desde el inicio de la relación hasta ahora, donde sea que estemos, puede tener una erección, de 50 a 100 veces al día. Se ve que me ve muy atractiva”, dijo a The Sun.

Tras contar el particular "problema" de Lucas Martins, su novio, Vikki Brown explicó que nunca pudo hacer nada al respecto, ya que "nada se puede hacer para frenar su libido desenfrenado".

“Solo tenemos que estar sentados en el sofá, caminando por la calle o yendo a tomar un café con amigos y sucede. A veces es vergonzoso, pero él simplemente se ríe de eso”, relata.

La trabajadora de la salud precisa que hace malabares para lograr compatibilizar su tiempo en el trabajo, labores de madre y satisfacer a su ardiente novio.

“A lo largo de toda la relación, siempre tuvo una erección en tiendas, restaurantes, gimnasio, no hay descanso en absoluto y me preguntaba si alguna otra pareja era similar”, confiesa.

Las constantes erecciones comenzaron hace poco

A pesar de que, por el momento, la pareja vive por separado, lo cierto es que comparten mucho tiempo juntos, y se ven la mayoría de los días de la semana. Esto se debe a que ambos viven muy cerca, en Stoke-on-Trent, Inglaterra.

Según contó la mujer, tanto ella como él habían tenido parejas antes de conocerse, por lo que muchas veces eso la llevó a preguntarse si el problema de Lucas con las erecciones no tenía nada que ver con ella.

Respecto a esto, la joven explicó que varios especialistas le indicaron que no se trataba de un problema médico, y que antes de conocer a Vikki, el cuerpo del hombre nunca había reaccionado de esta manera.