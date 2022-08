Montañista friense llegó a Nepal y está cada vez más cerca de escalar el "Manaslu"

31/08/2022 - 13:31 Mundo

El día que comenzó este gran sueño: escalar el Manaslu, la octava montaña más alta del mundo con 8.163 m.s.n.m., Yemil Sarmiento prometió mantenernos al día con cada aventura y así lo viene haciendo.

Recientemente nos contó lo siguiente: "Salimos el sábado 27/08 de Ezeiza (Bs. As.) a las 21:55 con rumbo a San Pablo (Brasil) y de ahí a Addis Abeba (capital de Etiopía / África). Para hacer un trasbordo y continuar a Doha (capital de Qatar). Donde llegamos a las 2 AM del día 29/08 (con respecto a Argentina son +6 hs). Y teníamos nuestro siguiente vuelo a Katmandú a las 11:45 AM (casi 10 hs de espera). Arribamos a KTM a las 19:10 hs (hora local). Tenemos +9 hs de diferencia. Un viaje épico.

Una vez en Nepal, después de 36 hs de viaje para poder llegar. Realizamos la visa en el aeropuerto y los trámites correspondientes. Y nuestros amigos nos estaban esperando: Alex Baicus quien será nuestro tour líder. Y Da Dendi Sherpa, que con su equipo nos facilitará toda la logística y brindará todo el servicio para trekking y ascenso al Manaslu (8.163 m.s.n.m.).

Ayer, martes 30 fue nuestro primer día. Día de recuperación del viaje y del Jet Lag. Planificar y gestionar los permisos para el Trek y Ascenso al Manaslu. Caminar por una de las principales zonas de Katmandú: Thamel. Y ver cómo las calles se vestían de rojo (vestimenta típica) por el festival de la mujer en Nepal, denominado Teej. Incluso recorrer alguna de las estupa, lugar destinado al culto budistas.

Hasta el 3/09 seguiremos conociendo distintos lugares, a sus personas y preparando todo para la aproximación al campo base del Manaslu. Para luego intentar la Cumbre. Una expedición que durará 45 días.

Estamos sintiéndonos muy bien y contentos de estar acá. El sueño, de intentar nuestro primer Ochomil, denominado Proyecto Himalaya, ya comenzó. ¡Es Ahora! Es una realidad. Muchas personas acompañándonos, alentando. Y estamos muy agradecidos porque Proyecto Himalaya SOMOS TODOS.

El equipo del trekking está integrado por: Ayelén, Rosana, Marcela, Juan Manuel y Pablo. Y el equipo que intentará la cumbre por Gerardo, Yemil, Germán, Nicolás y Warner".

Por último se despidió con un abrazo para todos los que siguen de cerca esta aventura a través de EL LIBERAL.