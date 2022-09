El lanzamiento de la misión a la Luna volvió a suspenderse: los motivos

03/09/2022 - 12:55 Mundo

Como es de público conocimiento, para este sábado 3 de septiembre estaba previsto llevar adelante el lanzamiento de la misión a la Luna Artemis I. Lamentablemente, al faltar una hora que se realice el mismo, desde la NASA informaron que se suspendía, por segunda vez.

Los motivos

Según dio a conocer la NASA este sábado a través de la red social Twitter, “La misión Artemis I a la Luna ha sido pospuesta”. Y con respecto a los motivos de la suspensión, indicaron que se debe a una nueva fuga de combustible, siendo esta es la segunda vez que se suspende el lanzamiento.

Según detallaron, “los equipos intentaron solucionar un problema relacionado con una fuga en el hardware que transfiere el combustible al cohete, pero no tuvieron éxito”.

El equipo de la misión lunar Artemis I de la NASA actuó para detener una nueva fuga en el sistema de suministro de hidrógeno líquido a la parte central del cohete SLS, horas antes del lanzamiento.

Tras aplicar presión con helio sobre la zona de la fuga, se procedió a reanudar el flujo de hidrógeno líquido, pero de manera muy lenta para poder ver si efectivamente la fuga se ha detenido. Sin embargo, no obtuvieron el resultado deseado.



The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u