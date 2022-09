VIDEO: un pescador sobrevivió once días en el océano flotando adentro de un freezer

07/09/2022 - 14:30 Mundo

Como si se tratara de una película o un libro de aventuras, un pescador brasileño naufragó en el Océano Atlántico y sobrevivió once días adentro de un freezer hasta que fue rescatado en Surinam.

Romualdo Macedo Rodrigues (44) permaneció dentro de un congelador hasta que fue encontrado el martes pasado a 450 kilómetros del lugar donde se hundió.

Según relató Romualdo, salió de Oiapoque, en el estado de Amapá para dirigirse a la Isla de los Monos, en Guayana Francesa, pero en el camino su embarcación se rompió y comenzó a hundirse.

Allí decidió meterse en el freezer para mantenerse a flote y durante once días estuvo navegando por el Océano sin tomar ni comer: “Vi que el congelador no se estaba hundiendo. Salté, se cayó hacia un lado y se mantuvo normal”, explicó el Rodrigues.

Los pescadores que lo rescataron señalaron que Macedo estaba deshidratado, desorientado, con la ropa rota e insolado y que lo primero que pidió es agua.

“Los tiburones rodeaban el congelador, pero se fueron. Pensé (que me atacarían). Me quedé arriba (del congelador), no dormí. Vi el amanecer, el atardecer, pidiéndole a Dios que envíe a alguien a rescatarme”, agregó. En una oportunidad, el agua comenzó a deslizarse dentro del congelador y Romualdo contó que usó sus manos para sacarla. No tenía comida ni agua.

En un video que filmaron desde la embarcación se ve cómo el congelador aguanta los embates de las olas, que en ese momento no son muchas. Es difícil imaginar cómo hizo para no hundirse si en algún momento la marea hubiese sido más fuerte.

El hombre fue rescatado el 11 de agosto, pero estuvo 16 días retenido en Paramaribo, capital de Surinam, ya que la Policía creía que se trataba de un inmigrante ilegal. Luego de la investigación permitieron que Romualdo sea repatriado a Brasil.