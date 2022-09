Murió la Reina Isabel II a los 96 años

08/09/2022 - 15:45 Mundo

Hace instantes se confirmó la muerte de la Reina Isabel II de Reino Unido, a los 96 años de edad. Vale mencionar que estaba bajo supervisión médica en su residencia de Balmoral, en Escocia, después de que los doctores expresaran preocupación por su salud.

A través de un comunicado conciso, la familia real informó que "La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde (hora local)".

"El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana", agregaron a través de su cuenta oficial en Twitter.

Antes de fallecimiento de la Reina Isabel II, todos los hijos acudieron al castillo escocés, cerca de Aberdeen.

El príncipe Carlos ha viajado hacia Balmoral con Camila, la duquesa de Cornwall.

William, duque de Cambridge y segundo en la línea sucesoria, llegó horas después, pero Kate, la duquesa de Cambridge, permanece en Windsor con sus hijos.

El príncipe Andrés, duque de York, y el conde y la condesa de Wessex, Eduardo y Sofía, también se encontraban en la residencia escocesa, a unos 64 km al oeste de Aberdeen.

Ana, la princesa real, ya se encontraba en Escocia por compromisos previos.

El príncipe Harry viajó solo a Balmoral, según su portavoz. Inicialmente se informó que viajaría a Escocia con su esposa Meghan, pero poco después anunciaron que la duquesa se quedaría en Londres.



The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W