El nuevo rey británico declara no laborable el día del funeral de Isabel II

10/09/2022 - 10:45 Mundo

El nuevo monarca del Reino Unido, Carlos III, declaró hoy, como parte de sus primeras medidas, que el día del funeral de su madre Isabel II sea declarado feriado, aunque hasta ahora no se confirmó una fecha de forma oficial.

Carlos III se convirtió en soberano el jueves en el momento en que murió su madre de 96 años, pero fue proclamado oficialmente hoy por un cuerpo ceremonial conocido como el Consejo de Adhesión.

La presidenta de ese consejo, la diputada Penny Mordaunt, leyó una de las proclamaciones: "Designar el día del funeral de Estado de Isabel II como un festivo nacional en Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia", a lo que Carlos III respondió con un "aprobado", reportó la cadena británica BBC.

El Palacio de Buckingham afirmó ayer que el luto real se extenderá hasta siete días después del funeral de Isabel II.

Si bien hasta ahora no se ha confirmado una fecha de forma oficial, algo que la Casa Real asegura que hará "en su debido momento", se espera que tenga lugar el 19 de septiembre.

La ceremonia de proclamación de Carlos III se realizó hoy en el Palacio de Saint James en Londres, en presencia de su heredero Guillermo, la reina consorte Camila, la primera ministra Liz Truss y todos sus predecesores vivos.

"El reinado de mi madre fue inigualable por su duración, dedicación y devoción (...) Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y pesadas responsabilidades de la soberanía, que ahora se me transmite", afirmó el nuevo soberano.



His Majesty The King gives a personal declaration at today’s Accession Council, where he was formally proclaimed King Charles III.



https://t.co/lZ6yrT9Y0Y pic.twitter.com/phalp3gxTo