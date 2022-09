“Funeral” vegano: un grupo de activistas rindió homenaje a las bandejas de carne en un supermercado

20/09/2022 - 13:08 Mundo

En los últimos años, el veganismo se expandió alrededor del mundo y ganó muchos adeptos. Es así como miles de personas optan por mantener una dieta y un estilo de vida donde evitan consumir todo tipo de alimentos que procedan de animales. Además, hay grupos que tratan de erradicar "la crueldad" hacia ellos, a través de protestas y otras manifestaciones.

En las últimas horas, activistas veganos fueron hasta la góndola de carnes de un supermercado para “rendir homenaje a los animales caídos” y dejaron ramos de rosas en las heladeras de la carnicería.

Ocurrió en el estado de Michigan, Estados Unidos, y las imágenes fueron captadas por compradores del establecimiento. Quedaron atónitos ante la escena surrealista y subieron los videos a las redes.

"Ellos querían interrumpir la normalización de la crueldad radical hacia los animales. Vestidos listos para un funeral, presentaron sus respetos a los animales muertos que son expuestos y se quedaron en silencio durante más de 20 minutos con letreros en las lápidas hasta que se les pidió que se fueran”, aseguraron desde la organización, quienes se mostraron orgullosos con su accionar.

Vegans paying homage to the fallen at the meat counter. pic.twitter.com/0DQD55tFZT