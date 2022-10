Boca recuperó el liderazgo luego de un trabajoso triunfo de local ante Aldosivi

09/10/2022 - 23:44 Mundo

Boca Juniors retomó el liderazgo del campeonato, al vencer trabajosamente como local a Aldosivi por 2 a 1, en el marco de la 24ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Boca tiene 45 unidades y está a la espera de cómo le vaya hoy a Atlético Tucumán en su encuentro ante Racing, en Avellaneda, ya que lo aventaja por solamente un punto, sin olvidar que tiene una cita pendiente ante Gimnasia y Esgrima La Plata por disputarse el próximo 19 de este mes, en horario y estadio por confirmar.

Una vez más y al margen de la justa victoria, otra vez Boca quedó en deuda en el juego ante un modesto rival que en varios momentos lo complicó, pero suplió algunas ausencias de peso como las de Marcos Rojo, Jorge Figal, Juan Ramírez y Sebastián Villa con mucha voluntad, las ganas de los juveniles y el criterio de Alan Varela, su figura.

Otra vez tuvo problemas para desarrollar su juego en el medio donde Guillermo “Pol” Fernández y Martín Payero no pesaron. Pero los números son los que mandan en este ciclo ganador de Hugo Ibarra que ya lleva 15 fechas sin derrotas. El partido En los primeros 30 minutos y más allá de las diferencia de individuales entre uno y otro, en el juego no había ventajas entre Boca, un candidato a ganar la Liga, y otro, Aldosivi, que está cerca de perder la categoría. Y eso que a los 11 minutos un error de Mario López Quintana le permitió a Payero definir con tranquilidad ante Devecchi y poner el 1 a 0 en su primer tanto con la camiseta auriazul. La tempranera ventaja parecía que abría la puerta a una cómoda victoria de los dirigidos por Ibarra, pero a los 16 minutos el ex Boca Juniors, Nicolás Valentini, de cabeza, puso el sorpresivo empate ante un Agustín Rossi que no mostró su solvencia habitual. Y ahí vino lo mejor de los marplatenses, que tuvieron otra dos situaciones para ponerse en ventaja. Una mala salida de Rossi que perdió el balón en un centro y casi Valentini convierte otra vez y un remate fuerte de Matías Pisano cruzado y apenas afuera.

Después de la media hora empezó a crecer Alan Varela y Boca se empezó a hacer dueño del partido.

Un remate del volante central pegó en el travesaño y de rebote Benedetto concretó, pero el tanto fue bien anulado por el árbitro asistente Pablo González, VAR mediante, por offside de Payero que intervino en la jugada.

Pero Boca insistía, como en un remate de Romero, de lo mejor de la etapa, que lo desvía con esfuerzo José Devecchi. Y en el último de los 4 minutos de adicional Langoni aprovechó un nuevo error de López Quintana que chocó con Devecchi para servirle a Benedetto el 2 a 1.

En el segundo tiempo los visitantes presionaron con la pelota y tuvieron una situación clara a los 24 minutos cuando Cauteruccio, solo ante Rossi, la tiró afuera. Boca dejó que pasaran los minutos ante la impotencia de su rival y una Bombonera completa que alentaba para sostener la victoria. Faltando tres minutos para el descuento Ibarra hizo ingresar a Facundo Roncaglia por “Pol” Fernández y armó una línea de cinco para cerrar el triunfo.