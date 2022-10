INFOGRAFÍA | A 50 años del milagro de los Andes, así fue el momento de la tragedia

13/10/2022 - 12:45 Mundo

El milagro de los Andes ya es "una historia del ser humano", dicen sobrevivientes 50 años después. Dos de los pasajeros que iban en el avión uruguayo que se estrelló en la cordillera de los Andes, aseguran que la historia de su supervivencia de 72 días en medio de los picos más altos y con temperaturas de 40 grados bajo cero, ya no les pertenece de manera individual porque “es una historia del ser humano”.

Testimonios

“Yo la viví pero no soy protagonista porque ya no es nuestra, es una historia del ser humano”, dijo a Télam Gustavo Zerbino, quien a sus 19 años tomó el fatídico vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya fletado por el equipo de rugby amateur al que pertenecía para disputar un amistoso en Santiago de Chile.

Otro sobreviviente, Carlos Páez (hijo), explicó que ni los 16 rescatados con vida de los restos del fuselaje ni las familias de las 29 personas que perecieron en el Glaciar de las Lágrimas querían inicialmente que el sitio de la tragedia “terminara siendo un lugar turístico, por eso se quemaron los restos del avión”.

Pero a pesar de eso, hoy es habitual que se ofrezcan excursiones de trekking “al avión de los uruguayos” donde se encuentra un memorial que miles visitan cada año.

“Es una historia de supervivencia, de tolerancia a la frustración, de adaptación al cambio que ya no me pertenece a mí ni a nosotros, sino que le pertenece al mundo y entonces ya no se puede cuestionar que la gente vaya porque es como si cuestionara las Torres Gemelas”, aseguró Páez.

Tragedia de los Andes o Milagro de los Andes

Se conoce como Tragedia de los Andes o Milagro de los Andes al accidente protagonizado por el avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya el 13 de octubre de 1972 en el departamento mendocino de Malargüe, sobre un glaciar rodeado de montañas a 3.600 metros sobre el nivel del mar y cerca de la frontera con Chile.

Según se pudo establecer después, la aeronave se estrelló contra las montañas por un error de cálculo del piloto, que pidió autorización a la torre de control para comenzar el descenso como si se encontrara sobrevolando Curicó –228 metros de altitud- cuando faltaban unos 70 kilómetros para llegar a este punto y el avión se encontraba sobre picos de casi 5.000 metros de altura.

Conspiró para la tragedia un profuso banco de nubes que impedía ver los cerros y que sólo pudo ser traspuesto cuando fue demasiado tarde para el avión, que inició maniobras desesperadas para recuperar altitud pero que terminó perdiendo la cola y ambas alas antes de que su fuselaje se deslizara a gran velocidad por la pendiente de un glaciar para terminar impactando contra un bloque de hielo.

Los 33 sobrevivientes iniciales se encontraban dentro de este sector del avión de 2,5 por 3 metros que se convirtió en una pieza fundamental de la historia, en el “hotel” que los protegía del frío, el viento, la nieve y las avalanchas; pero también el refugio que hizo posible a “la sociedad de la nieve” cuyo único objetivo era permanecer con vida hasta que llegara el rescate.

INFOGRAFÍA (fuente: Carlitospaez.com / viven.com)