El rey Carlos III paga bono de su bolsillo a sus empleados en el Reino Unido

14/11/2022 - 14:29 Mundo

El rey Carlos III otorgará un bono de 600 libras (707 dólares) de su propio bolsillo a cientos de trabajadores de la casa real con ingresos más bajos para ayudarlos a hacer frente al aumento del costo de vida.

Según medios británicos, el bono, que insumirá una cifra total de decenas de miles de libras, se pagará junto con salario de este mes.

El personal que gana menos de 30.000 libras esterlinas al año (35.300 dólares) recibirá 600 libras, mientras que los que están entre ese monto y hasta 40.000 (47.170 dólares) recibirán un pago de 400 libras (471,66 dólares). Para el resto hasta 45.000. (53.000 dólares) el bono será de 350 libras (412,70 dólares).

De acuerdo con la información publicada por el diario The Sun, que no fue confirmada ni desmentida oficialmente, el monarca británico no utilizará dinero de los contribuyentes, sino que afrontará los pagos con sus propios recursos.

El monarca le informó a los trabajadores, incluidos los de la limpieza, los del servicio doméstico y los peones, que recibirán el bono extra además de su salario de este mes.

Una fuente dijo al periódico que el dinero se repartirá en una "proporción variable", y que los más necesitados recibirán el mayor apoyo.

Los diarios también informan que el rey es "muy consciente" del aumento de las tarifas energéticas y está "preocupado por el bienestar económico del personal leal de palacio".

