El rito funerario de los papas desde la muerte hasta el entierro

31/12/2022 - 09:23 Mundo

Joseph Aloisius Ratzinger fue el 265 papa de la Iglesia católica y séptimo soberano desde que el Vaticano, por medio de los tratados lateranenses, se convirtió en un estado independiente, mucho más pequeño que el anterior estado pontificio.

Fue elegido el 19 de abril de 2005 tras la muerte de Juan Pablo II, y anunció su renuncia el 11 de febrero de 2013 argumentando: “…He llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, no se adecuan por más tiempo al ejercicio del ministerio petrino. Con total libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma y sucesor de Pedro.”

El último papa en renunciar había sido San Celestino V quien había gobernado a la Iglesia durante cinco meses, del 5 de julio al 13 de diciembre de 1294.

¿Cuál es el protocolo para el funeral de un pontífice emérito?

La novedad de esta situación, que halla muerto siendo emérito, hace que aún no exista un protocolo específico de actuación para seguir tras su muerte. Las autoridades vaticanas se pusieron a trabajar en ello en cuanto se conoció su grave estado de salud, aunque aún no han revelado los detalles. Todo apunta a que la diócesis actuará siguiendo las pautas establecidas para el funeral de un pontífice activo aunque, claro está, no tendrá lugar el ritual para elegir a un sucesor, ya que el Papa Francisco sigue ocupando ese puesto.

Según establece el libro Ritual Romano, el rito que hay que seguir para el funeral de un papa incluye un luto oficial de nueve días. Además, el funeral tendría lugar en la basílica de San Pedro y su cuerpo se enterraría en la cripta; todo ello en un periodo de entre cuatro y seis días desde su fallecimiento, nunca antes ni después. Antes del entierro, además, los restos mortales del papa permanecerían en un catafalco (un tipo de armazón cubierto con una tela negra que representa un sepulcro) para ser expuesto en la basílica de San Pedro y que puedan ir a despedirlo los creyentes.

Ritual de los funerales papales

Algo curioso de los funerales de los papas es que existe la costumbre de enterrarlos con tres ataúdes. El cuerpo del papa reposa en un ataúd construido de madera de ciprés y forrado con terciopelo carmesí, un color litúrgico. Este ataúd va dentro de un segundo féretro construido en plomo y cerrado con cordones de seda de color morado (otro color litúrgico); estos irán sellados con cera derretida moldeada con el escudo de armas del pontífice.

Por último, este segundo ataúd irá dentro de un tercero fabricado en madera de olmo pulimentada. La costumbre es acompañar el cadáver del papa fallecido con un pergamino en el que están escritos, en latín, los hechos más destacados de su reinado papal. También van en el interior del féretro tres bolsas de piel curtida de color rojo con monedas de oro, plata y cobre.