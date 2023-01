Yésica, la argentina atropellada en México, comenzó a hablar y pasó a una habitación común

12/01/2023 - 15:37 Mundo

Yésica Samoiloff, la marplatense de 33 años que desde hace 16 días está internada en México tras ser embestida por un auto en Cancún, "salió de terapia intensiva, comenzó hablar y debemos esperar una semana más para ver si los médicos dan el visto bueno y podemos comenzar a tramitar los papeles para que regrese a la Argentina", expresó su cuñado Alejandro Roble a Télam.



"Ya terminaron con la pierna, ya le arreglaron la fractura de la la tibia y peroné, ya está enyesada y ayer a última hora la pasaron a una habitación común, lo que permite, por suerte, que mi señora (Karen) se puede quedar allí, todo el tiempo con su hermana".



"Yésica comenzó a emitir algunas palabras. Tira palabras muy cortas, lo que para nosotros es una muy buena noticia ya que hasta el martes no hablaba nada", explicó Roble a esta agencia.



Y al referirse sobre la posibilidad de que vuelva la joven marplatense a la Argentina, explicó que deben "esperar cinco días más para ver cómo va la evolución de Yésica. Hay que hacerle algunos estudios más para comprobar que lesiones, secuelas le dejó el accidente y recién ahí podemos empezar a gestionar los papeles para que regrese a la Argentina".



"Karen ahora está gestionando para que le hagan la resonancia magnética que pidieron los médicos, pero que el hospital no tiene, entonces hay que trasladarla a otro centro asistencial para este estudio". señaló.



"Nos gustaría que cuanto antes los médicos de México nos den una fecha estimada para comenzar a hablar con el Ministerio de Transporte por el traslado de Yésica y empezar a hablar con el Hospital Interzonal de Mar del Plata, porque no tiene obra social en la Argentina", agregó.



El domingo pasado Yésica fue sometida a una operación por más de cinco horas de la pierna, solo para reconstruir la cabeza del fémur, que la tenía quebrada en tres partes, tras el accidente.



Yésica fue atropellada el 28 de diciembre pasado cerca de las 23 cuando circulaba en una moto con un amigo y al llegar al cruce de una avenida los embistió un Mercedes Benz conducido por una menor de 14 años que estaba alcoholizada.



A las pocas horas, la adolescente recuperó la libertad.



La joven marplatense no tiene cobertura médica, y por eso la familia inició una campaña para juntar fondos para pagar su internación.



Para realizar donaciones, las cuentas son: Banco Provincia: CBU: 0140323503420067808738 ($) Titular: Karen Yanet Samoiloff y Banco Provincia: CBU: 0140(504420050867447 (U$S) CBU: 0140323503420055805875 ($) Titular: Alejandro Gabriel Robles.



En México: Banco STP. SPIN BY OXXO: Clave :646690146400013859. Titular: Esther Navarra (amiga de México).