Sorpresa y revolución en las redes por la joven que dice ser Madeleine McCann: le harán un ADN

Luego de crear un perfil de Instagram llamado 'I am Madeleine McCann', la joven Julia Faustyna, de 21 años, no solo recaudó más de 200 mil seguidores al reunir supuestas evidencias de que sería la niña desaparecida en Portugal, en 2007, pero también fue blanco de críticas de seguidores al solicitar una prueba de ADN.

Afirmando tener amnesia postraumática, señala que no recuerda su infancia y, en la actualidad, vive normalmente en Polonia. Al enterarse de la historia de McCann, sin embargo, notó similitudes con los vagos recuerdos, iniciando su reunión de evidencia que moviliza a los vehículos de prensa y entusiastas a nivel internacional por nuevas actualizaciones.

En la actualización más reciente de Julia, señaló que logró contactar a los padres de Madeleine y está negociando una reunión con ellos. Sin embargo, señala que el contragolpe la ha victimizado negativamente con comentarios agresivos, señalando que busca llamar la atención en medio de un conmovedor misterio sin resolver.

En el video aparece entre lágrimas y asegura que no es mentirosa, cuestionando su propio origen: “No sé quién soy”.

"Quizás no soy Maddie, quizás sea otra chica, pero realmente creo que soy ella. ¿Por qué me odias tanto? ¡Yo no te hice nada!", dijo en el video, refiriéndose a los ataques recientes.

COMENTARIOS

Una mujer remarcó: “Apareció una chica que dice ser Madeleine McCann. Pidió hacerse un test de ADN y la familia aceptó. Un medio dijo hace un tiempo que Madeleine iba a aparecer en el 2023-2024 en la zona de Alemania”.

En tanto, otro hombre declaró: “Yo creo que la tipa que dice ser Madeleine McCann no es más que una niña con ganas de fama, y los padres deberían literalmente denunciarla”.

Por último, no faltaron los que se animaron a comparar a ambas: “Pero… ¡Si no se parecen en nada! Madeleine tiene ojos más grandes y separados”, escribieron desde una cuenta, mientras que en otra sostuvieron: “Tienen hasta el mismo gesto, no sé. Ojalá sea Madeleine McCann…”