VIDEO | “Nuestros vecinos acá en la Argentina, esos no quieren trabajar”: el discurso del candidato a presidente de Paraguay

24/02/2023 - 13:41 Mundo

El candidato a presidente del Partido Colorado en Paraguay, Santiago Peña, lanzó una polémica frase en las últimas horas en la que aseguró que los argentinos “no quieren trabajar”.

El objetivo del aspirante a la presidencia paraguaya es lograr un país en "donde no haya pobres, donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo".

"Hay mucha gente que no quiere también trabajar. Nuestros vecinos acá en la Argentina, esos no quieren trabajar. Es una realidad y está mal, no tenemos que llegar a eso", expresó en su presentación como candidato.

“Tenemos que hacer que nuestros jóvenes y adultos quieran trabajar y que el trabajo les dé dignidad y libertad. Sé que Paraguay puede ser el país más desarrollado del mundo cuando miro la riqueza que tenemos", siguió.

Y recordó: “Me tocó ir a la villa 31 en Buenos Aires y estuve con el cura de la parroquia, que me decía: 'Los paraguayos son los que más trabajan. No hay un paraguayo desempleado'. Eso porque el Paraguay quiere trabajar".

Santiago Peña, candidato a presidente de Paraguay, de la nada ataca a nuestro país y dice que "los argentinos no quieren trabajar". Entre los uruguayos que colaboran con los kelpers y esto, está claro que Argentina debe recuperar fuerza para restaurar el orden en la región. pic.twitter.com/3D8SHPSqdp — Alejandro César Biondini (h) (@BiondiniCesar) February 23, 2023

La respuesta del embajador argentina en Paraguay

Tras las polémicas declaraciones de Peña, el embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo, salió a responderle. "Con todo respeto quiero decirle a @SantiPenap que el pueblo argentino, es un pueblo de trabajo y esfuerzo", comenzó en un hilo de Twitter.

Y continuó: "Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios. Donde la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines, todos estos complejos productivos dan trabajo a los argentinos y extranjeros que son bienvenidos y recibidos".

“Entre ellos, la gran comunidad paraguaya", añadió el embajador argentino.

"Como Nación Argentina tenemos la alegría de que miles de familias paraguayas que residen en nuestro país compartan codo a codo la jornada laboral con nuestra gente, así como lo hacen compatriotas aquí", profundizó.

"El trabajo es la marca común de los pueblos paraguayo y argentino", concluyó con su idea.

Fuente: Noticias Argentinas