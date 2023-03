Francisco admitió hoy que “podría revisarse” la disciplina del celibato en los curas

10/03/2023 - 08:52 Mundo

El papa Francisco aseguró hoy que "sí" se podría revisar la disciplina del celibato, al considerar a la norma en la iglesia occidental como "una prescripción temporal".



"En la Iglesia Católica hay sacerdotes casados: todo el rito oriental es casado. Todo. Todo el rito oriental. Acá en la Curia tenemos uno, hoy mismo me lo crucé, que tiene su señora, su hijo", planteó el pontífice en una entrevista con Infobae al ser consultado sobre el celibato.



Si bien el Papa considero que "no" cree que revisar la norma pueda hacer que más gente se sume al sacerdocio, sí sostuvo que "no hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar."



"El celibato en la iglesia occidental es una prescripción temporal: no sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido; no es eterna como la ordenación sacerdotal, que es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro tema, pero es para siempre", amplió Francisco.



Así, en un marco en el que aseveró que "en cambio el celibato es una disciplina", respondió que "sí, sí" podría revisarse.



"De hecho todos los de la iglesia oriental están casados. O los que quieren. Ahí hacen una opción. Antes de la ordenación la opción por casarse o por ser célibes", argumentó.



En otro pasaje de la entrevista, al condenar actitudes machistas, el Papa agregó que "a veces el celibato te puede llevar al machismo".



En enero de 2019, en una conferencia de prensa al regreso de un viaje a Panamá, Bergoglio parafraseó una frase del santo Pablo VI: "Prefiero dar la vida antes de cambiar la del celibato".



De todos modos, Francisco sí admitió la posibilidad de alguna apertura "en las localidades más remotas", entre las que incluyó a "las islas del Pacífico".



El pedido para la revisión del celibato es encabezado por la Iglesia alemana, que en su Asamblea Sinodal de esta semana votó casi por unanimidad del texto de acción "El celibato de los sacerdotes - confirmación y apertura", incluidos 44 de los 60 obispos que participaron del denominado Sínodo de la institución germana.