Francisco seguirá el Vía Crucis desde su residencia y evitará salir por el intenso frío

07/04/2023 - 11:50 Mundo

El papa Francisco seguirá hoy el tradicional Via Crucis de Viernes Santo desde su residencia de Casa Santa Marta, en el Vaticano, y no irá al Coliseo romano a causa del "frío intenso" sobre la capital italiana.



"Debido al intenso frío de estos días, el papa Francisco seguirá el Vía Crucis de esta noche desde Casa Santa Marta, uniéndose a las oraciones de quienes se reunirán con la Diócesis de Roma en el Coliseo", informó hoy el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, en un comunicado a través de Telegram a medios acreditados en el Vaticano.



El Via Crucis comenzará a las 21.15 de Roma (16.15 de la Argentina) cuando se prevé que en la capital italiana habrá unos 10 grados, según el Servicio Meteorológico italiano.



Sin embargo, está confirmado que el pontífice celebre la Pasión del Señor a las 17 de Roma en la basílica De San Pedro



Francisco, de 86 años, estuvo internado tres días la semana pasada por una bronquitis que le provocó una infección pulmonar.