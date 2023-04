Preocupación por la nueva subvariante “súper infecciosa” de Covid: “Arcturus” causa estragos en la India

14/04/2023 - 10:18 Mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está monitoreando la nueva subvariante de Covid-19 Arcturus que encendió las alarmas por el aumento considerable de casos en India, donde los contagios se multiplicaron por trece en el último mes.

Por el momento, se cree que esta variante del virus sería la más infecciosa, motivo por el cual los expertos advierten que podría "expandirse por todo el mundo".

Conocida de manera científica como XBB.1.16, esta subvariante fue detectada por primera vez a fines de enero. Desde ese entonces, se registró en 22 países, pero el que resultó más afectado es India.

En ese sentido, según el ministro de Salud indio, en el país asiático se detectaron 40.215 casos activos de Covid al miércoles 12 de abril, 3.122 más que el día anterior.

De acuerdo con cifras de la plataforma Our World in Data de la Universidad de Oxford, al martes 4 de abril la cantidad de contagios diarios ascendían a 3.108, cuando el mes anterior eran 242. La prevalencia de Arcturus en India aumentó del 21,6% en febrero al 35,8% en marzo, pero no se informaron hospitalizaciones o muertes, indicó el medio local NDTV.

Ante el incremento de casos, los hospitales indios se encuentran en alerta roja. Sumado a esto, debido al "aumento significativo" de contagios, en algunos estados como Haryana se volvió a imponer el uso de barbijo en lugares públicos, una medida que se dejó de lado durante más de un año. En el estado de Kerala también se vieron alcanzados por esta política embarazadas, ancianos y personas con enfermedades previas.

Asimismo, el Ministerio de Salud realizó esta semana simulacros a modo de curso de actualización para los médicos con el propósito de corroborar qué tan preparados estaban los centros de salud ante un probable crecimiento de pacientes. Además, los funcionarios solicitaron a los estados que aumenten los testeos. A pesar de esto, el Gobierno le solicitó a la gente que no entre en pánico, explicando que han llevado a cabo todos los preparativos para una posible nueva ola de Covid.

A principio de marzo, el ministro principal de Delhi, Arvind Kejriwal, había advertido que Arcturus es la subvariante con propagación más rápida y que incluso puede evadir las vacunas. Al respecto, pidió a los habitantes de la capital del país que tengan cuidado e indicó que "los que están completamente vacunados también pueden infectarse".

La OMS colocó a "Arcturus" en su lista de "variante bajo supervisión"

A finales de marzo, la OMS colocó a XBB.1.16 en su lista de "variante bajo supervisión". En ese sentido, durante una conferencia de prensa, Maria van Kerkhove, jefe técnica de la OMS para el Covid, manifestó que es una variante "para observar".

Además, aclaró que esta cepa "ha estado en circulación durante algunos meses". La epidemióloga agregó que Arcturus se detectó en otros países, pero que su mayor impacto fue en India, donde reemplazó a otras variantes.

Respecto a su mayor capacidad de contagio, la mujer explicó que tiene una mutación adicional en la proteína espigo. "En los estudios de laboratorio muestra una mayor infectividad, así como un aumento potencial de la patogenicidad", detalló al respecto Kerkhove.