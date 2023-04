Explosión e incendio en una granja causó la muerte de 18.000 vacas

15/04/2023 - 09:48 Mundo

Más de 18.000 vacas murieron en una explosión, seguida de un gigante incendio, ocurrida en una granja lechera del estado de Texas, en el territorio sur de los Estados Unidos, informaron las autoridades locales.



"La explosión en una granja de productos lácteos, habría causado la muerte de al menos 18.000 cabezas de ganado y producido graves heridas a una trabajadora", reportó el informe del Cuerpo de Bomberos.



El suceso se desencadenó en la instalación ganadera "South Fork Dairy" (Lechería del Sur) que se ubica en la ciudad texana Dimmitt, situado en el sur del país norteamericano.



Las llamas provocaron el deceso de miles de cabezas de ganado que no alcanzaron as ser salvadas, por el único trabajador que se encontraba en la granja en ese momento.



En tanto, fueron movilizados a la zona bomberos del pueblo, compuesto por poco mas de 4 mil habitantes, y contaron con la asistencia de socorristas de los vecinos Hart y Nazareth, informó la oficina del alguacil del condado Castro. Con respecto al empleado de la granja, fue trasladado a un hospital local a causa de las heridas provocadas por el fuego.



Las autoridades estadounidenses consideran que la "maquinaria en la instalación" pudo haber encendido el "gas metano", que dejó a las "vacas fallecidas en una enorme columna de humo negro",



"Este fue el incendio, sucedido en un establo, más mortífero para el ganado en toda la historia de Texas y la investigación de lo ocurrido, más la limpieza del lugar nos podría tomar bastante tiempo", aseguró hoy el comisario de Agricultura de Texas, Sid Miller, en un comunicado oficial.



"Todavía no estamos en conocimiento de todos los hechos que rodean a este desastre". "La causa del incendio sigue bajo investigación, y todos queremos saber cuáles fueron los verdaderos suceso", dijo.



"Hay lecciones que aprender y el impacto de este incendio puede influir en la zona inmediata y también en la propia industria", declaró el delegado policial, al tiempo que señaló que " se informará más adelante al público acerca de los detalles para que tragedias como ésta puedan evitarse en el futuro".



"La trabajadora agrícola quedó atrapada en el interior de uno de los edificios, al iniciarse la explosión y el incendio, tras lo cual fue rescatada y trasladada a un hospital", consignó la agencia Europa Press.



"Aunque es devastador, estoy agradecido que no haya habido más heridos entre todos los trabajadores ni tampoco ninguna pérdida de vidas humanas", indicó el comisario Miller, quien envió sus "mejores deseos a la trabajadora y sus familiares".