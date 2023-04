VIDEO | La "caída de satélite de la NASA" provocó un destello en el cielo

19/04/2023 - 21:56 Mundo

Las autoridades de Kiev informaron hoy que un "satélite de la NASA" cayó sobre la capital ucraniana, después de que un potente destello provocó una oleada de especulaciones en redes sociales.



"Hacia las 22 (a las 16 en la Argentina) del 19 de abril, se observó en el cielo de Kiev el destello brillante de un objeto aéreo", declaró el jefe de la administración militar de la ciudad, Sergiy Popko, en Telegram.



"Según la información preliminar, el fenómeno fue el resultado de la caída de un satélite de la NASA en la Tierra", añadió, citado por la agencia AFP.



La agencia espacial de Estados Unidos anunció el lunes pasado que un viejo satélite de 300 kilos volvería a atravesar la atmósfera en algún momento de hoy.



La NASA dijo esperar que la mayor parte se quemara, aunque admitió que "algunos componentes" podían "sobrevivir".



El riesgo de que estos fragmentos dañen a algún individuo es bajo, aproximadamente uno de cada 2.467, precisó la NASA.



El satélite RHESSI, utilizado para observar las erupciones solares, fue puesto en órbita en 2002 y retirado del servicio en 2018, agregó.



Un periodista de la AFP en Kiev vio un chispazo en el cielo de la capital, pero este no fue seguido por ningún sonido.



Popko precisó que tras el destello se activó la alarma antiaérea, aunque "la defensa aérea no estaba en funcionamiento".



La Fuerza Aérea ucraniana afirmó también poco después que el destello estaba "relacionado con la caída de un satélite/meteorito".



El ejército del aire añadió sin embargo que aún era necesario aclarar el episodio.



Las redes sociales se llenaron de especulaciones y memes tras el resplandor, y las Fuerzas Aéreas pidieron no usar su emblema oficial para fines humorísticos.

Mirá el video