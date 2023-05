La OMS levantó la alerta máxima por la pandemia de Covid-19 pero lanzó una advertencia

05/05/2023 - 11:34 Mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó hoy el más alto nivel de alerta sobre la pandemia de Covid-19 que dejó "al menos 20 millones" de muertos en el planeta, pero exhortó a los países a "no bajar la guardia", ya que "el virus llegó para quedarse" pese a que ahora la situación esté más controlada.



"Con gran esperanza declaro que la Covid-19 ya no es una emergencia sanitaria de alcance internacional", afirmó el director general del organismo sanitario, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al estimar que la pandemia dejó "al menos 20 millones" de muertos, casi tres veces más que el balance oficial de su organización.



Al 3 de mayo, el cuadro de indicadores de la OMS mostraba poco menos de 7 millones de muertes registradas oficialmente.



Los expertos consultados por el director general consideraron "que era hora de pasar a una gestión a largo plazo de la pandemia de Covid-19", a pesar de las incertidumbres que subsisten sobre la evolución del virus.



El más alto nivel de alerta de la organización fue declarado el 30 de enero de 2020, unas semanas después de la detección en China de los primeros casos de esta enfermedad viral respiratoria contra la cual no existía entonces ningún tratamiento específico.



"Esto no significa que la Covid-19 haya dejado de ser una amenaza para la salud mundial", manifestó Tedros en conferencia de prensa y recordó que la semana pasada el virus "se cobró una vida cada tres minutos, y eso solo en las muertes que conocemos".



"Mientras hablamos, miles de personas de todo el mundo luchan por su vida en unidades de cuidados intensivos. Y millones más siguen viviendo con los efectos debilitantes de la afección posterior", resaltó.



"Este virus está aquí para quedarse. Sigue matando y sigue cambiando. Sigue existiendo el riesgo de que surjan nuevas variantes que provoquen nuevos repuntes de casos y muertes", alertó desde la sede central del organismo en Ginebra (Suiza).



"Lo peor que podría hacer ahora cualquier país es utilizar esta noticia como motivo para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su población de que la Covid-19 no es nada de lo que preocuparse", enfatizó el médico etíope.



"Lo que estas noticias significan es que es hora de que los países pasen del modo de emergencia a gestionar el coronavirus junto con otras enfermedades