"El milagro no se dio", murió uno de los jóvenes atacados a machetazos en México

15/05/2023 - 19:57 Mundo

Benjamín Gamond, uno de los tres jóvenes argentinos que fue agredido a machetazos en una playa del estado de Oaxaca, en México, murió esta tarde como consecuencia de la herida recibida en el cráneo.

"La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón pero no alcanzó", escribieron en redes sociales.

"Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos que sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia", agregaron.

Gamond, de 23 años, había sido trasladado este domingo en un helicóptero sanitario hospital Ángel del Mar de Puerto Escondido a la ciudad de México en un helicóptero sanitario.

El joven había sido sometido a una operación de alta complejidad, ya que había sufrido pérdida de masa encefálica.

El cruento incidente se produjo el viernes último en horas de la tarde, en la localidad turística de Lagunas de Chachua, del

municipio de Villa Tutupepec.

En ese lugar, Gamond, Santiago Lastra, de 22 años, y Macarena González, de 22, fueron atacados con un machete por la espalda por un joven de de edad similar, por motivos desconocidos.

Mientras Gamond sufrió la grave lesión en el cráneo, los otros dos argentinos recibieron lesiones en los brazos y en las manos.

Efectivos de la Policía municipal local detuvieron a un joven de 21 años identificado como Cruz Irving Martínez Flores , quien es oriundo de Ometepec, en el estado de Guerrero, como autor de la agresión.

Las víctimas habían tomado contacto con el agresor, quienes por motivos desconocidos posteriormente decidió atacarlos a traición, informó el sitio NA.



Según Marcos Gamond, hermano de Benjamín, se trató de un ataque "sin motivo y por la espalda, una locura".

"Fueron abordados por un tipo que los agredió a los tres con un machete. Al amigo le provocó una fractura en un brazo, la chica también resultó lesionada y tuvo que ser intervenida por un corte y una fractura en el húmero", indicó al sitio LM Neuquén.

Además, señaló que su hermano "recibió dos machetazos en la cabeza, con pérdida de masa encefálica".

Facundo Gamond era jugador de rugby del club Tala, el cual se sumó a la colecta con la cuenta al alias facu.gamond, para solventar entre otros gastos, los 10 mil dólares que costó el traslado sanitario.