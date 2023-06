Australia: descubren 800 kilos de cocaína a bordo de un barco que pasó por Santa Fe

02/06/2023 - 18:07 Mundo

Un cargamento de 800 kilos de cocaína, valuado en más de 200 millones de dólares, fue decomisado en Australia por la policía de ese país, que lo halló a bordo de un buque carguero que había pasado por el puerto santafesino de San Lorenzo, cercano a la ciudad de Rosario, lo que derivó en el inicio de una investigación en la que interviene la Aduana Argentina y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).



De acuerdo a las primeras tareas investigativas, los pesquisas argentinos siguen la hipótesis que apunta a que la droga pudo haber sido cargada en alta mar por una embarcación de menor porte, a través de sogas y la modalidad "dop on/drop off".



En tanto, la Policía Federal Australiana (AFP) informó en sus sitios oficiales que el cargamento fue descubierto el 25 de mayo, luego de que las autoridades de ese país recibieron datos que indicaban que desde un buque carguero se iba a arrojar la droga al mar para que fuera recogida.



Pero un día antes, el 24, de manera fortuita, efectivos de la Policía de Australia Occidental (WAPF) y de Rescate Marino Voluntario acudieron en auxilio de la tripulación de un crucero de 10 metros de eslora, llamado No Fixed Address, que había pedido ayuda cerca de la isla Rottnest, a unos 20 kilómetros de la costa de la ciudad de Perth, supuestamente por tener problemas con el motor.



Las autoridades informaron que a bordo de ese buque había tres hombres que parecían tener poca experiencia de navegación, quienes, según se estableció, habían comprado la embarcación con dinero en efectivo el día anterior a emprender la travesía, lo que despertó sospechas.



Poco después, la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF) y la AFP comenzaron a investigar los buques de carga a granel que se encontraban en el área, al mismo tiempo que la otra embarcación, e identificaron así un barco de carga a granel, el Merchant Vessel ST Pinot, que coincidía con descripción obtenida durante la investigación realizada sobre la operación de narcotráfico que iba a desarrollarse.



Los oficiales de ABF determinaron que ese barco había viajado desde América del Sur y lo abordaron con el fin de requisarlo y de entrevistar a la tripulación.



Una vez trasladado al puerto de Fremantle, al sur de Perth, los efectivos encontraron paquetes sospechosos sumergidos en un tanque de lastre lleno de agua.



Mediante un operativo llevado a cabo por buzos de la Armada australiana, se hallaron en ese tanque 29 paquetes grandes envueltos en plástico azul que contenían en su interior paquetes más pequeños, de aproximadamente un kilo de cocaína, por un total de 800 kilos.



En el marco de la pesquisa, los investigadores determinaron que el buque donde estaba la droga había pasado por el puerto santafesino de San Lorenzo, por lo que desde la Aduana argentina se realizó una denuncia en la que se dio intervención a la Procunar para iniciar una investigación en procura de establecer dónde fue cagada la cocaína.



Fuentes aduaneras indicaron a Télam que el buque había pasado por Montevideo antes de San Lorenzo y luego tocó el kilómetro 171 de la Zona Común, próxima a La Plata; y que estaba cargado con soja en el área de bodega.



A su vez, la policía australiana indicó que, en caso de haber llegado a las calles de ese país, la droga incautada podría haberse vendido por un valor estimado de 212 millones de dólares.



Las autoridades también informaron que luego del hallazgo de la droga, los tres hombres que habían estado en el crucero, de 21, 25 y 29 años, fueron arrestados el miércoles 31 de mayo último, dos de ellos en Perth y el tercero, que es lituano, en Sydney, cuando intentaba abordar un vuelo al extranjero.



Los tres enfrentan cargos por el delito de narcotráfico, por el que podrían ser condenados a una pena máxima de prisión perpetua si son declarados culpables.



Sobre el operativo, el subcomisionado de AFP, Pryce Scanlan, dijo: "La incautación demuestra la importancia de la colaboración entre las fuerzas del orden: la AFP está trabajando incansablemente con sus socios para desbaratar los intentos del crimen organizado de importar grandes cantidades de drogas ilícitas a Australia y obtener ganancias a expensas de la comunidad."



"La cadena de suministro de drogas ilícitas está plagada de violencia y si esta cantidad de cocaína hubiera llegado a las calles australianas, se habría extendido por nuestros suburbios, alimentando más violencia, delincuencia y adicción a las drogas", agregó.



Por su parte, la Procunar dispuso una serie de diligencias, entre ellas, el análisis de los registros fílmicos en la terminal San Lorenzo durante la estadía del buque, que llegó allí el 9 de abril a las 20.45 y el 22 de ese mes partió hacia Australia.



En un comunicado de prensa difundido esta tarde, AFIP-Aduana indicó que, según la gerencia de la Terminal Renova, el buque "fue sometido a una inspección en bodega y realizó el fondeo correspondiente# y que "del primer análisis de cámaras no se detectan, de manera fehaciente, maniobras compatibles con el hecho de que la contaminación se haya producido ahí.



"No obstante, se sigue analizando junto a la Prefectura Naval Argentina, buscando nuevas cámaras de seguridad que puedan confirmar o descartar la posibilidad de que la contaminación se haya realizado ahí o cerca de la zona de alije en Zona Común", aclaró.



A su vez, señaló que "en caso de que no se logre determinar que la droga fuera impuesta en los puertos donde amarró el buque, crece la hipótesis de que la sustancia hallada pudo ser impuesta en el buque mediante alguna embarcación menor por la zona marítima durante o posterior al último evento de carga de combustible, utilizando el mismo modo que se intentó retirar en destino, bajo la modalidad drop-on/drop-off".



Y en ese sentido añadió que las imágenes aportadas por la Homeland Security Investigations, que colabora con la pesquisa, "se observan sogas atadas a los bolsos que, según los antecedentes, podrían darle fuerza" a esa línea de investigación.