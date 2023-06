Estallaron los memes por la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram

16/06/2023 - 17:51 Mundo

Este viernes, 16 de junio, usuarios en Twitter reportaron fallas en las redes sociales de WhatsApp, Facebook e Instagram. Las aplicaciones no están cargando correctamente, lo que ha generado que no se puedan subir algunos contenidos.

En el caso de WhatsApp no se pueden enviar audios, imágenes o stickers y en Instagram no permite subir historias. Hasta el momento no se sabe qué ocasionó la falla y los usuarios piden que las aplicaciones vuelvan a funcionar correctamente.

La caída en redes sociales ha ocasionado que los usuarios compartan en Twitter, la aplicación que sigue funcionando con normalidad, sus mejores memes sobre la situación. Algo que ha sacado más de una risa.

Algunos de los memes: