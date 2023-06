Criptomonedas: Binance llega a acuerdo con las autoridades de EE.UU. y no congelarían sus activos

17/06/2023 - 14:44 Mundo

La filial estadounidense de la plataforma de criptomonedas Binance alcanzó un acuerdo con Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de ese país, para evitar un congelamiento total de activos, en el marco de la denuncia que la autoridad reguladora presentó la semana pasada por diversos delitos.



Bajo el acuerdo, Binance Holdings, BAM Management US, Bam Trading Services y el fundador de Binance, Changpeng Zhao, repatriarán los activos de los clientes de Binance US, subsidiaria que tendrá prohibido gastar en activos corporativos, más que para cubrir los costos operativos y desembolsar a los clientes que quieran retirar sus depósitos.



La decisión fue informada hoy por la jueza Amy Berman Jackson, de la Corte Federal del Estado de Washington.



El acuerdo, logrado por ambas partes, permitirá proteger los fondos de los clientes y, al mismo tiempo, mantener a la plataforma operativa.



En un principio, la SEC pidió a la justicia un congelamiento total de activos de Binance.US, lo cual, desde la firma señalaron que perjudicaría su negocio y a sus clientes.



Tras el acuerdo, un vocero de Binance.US indicó a la agencia de noticias Bloomberg que la firma estaba “complacida” de haber resuelto este punto en términos mutualmente aceptables, aunque reiteró que el pedido de congelar los activos “no tuvo justificación”.



“Los fondos de los clientes siempre estuvieron y siempre estarán seguros en las plataformas afiliadas a Binance”, afirmó el representante.



La semana pasada la SEC hizo pública una denuncia a un tribunal federal en la cual acusó a Binance y Zhao de uso indebido de los fondos de los clientes, engaño a los inversores y autoridades reguladoras, y por romper las leyes vigentes de valores.



"Afirmamos que Zhao y las entidades de Binance no sólo conocían las normas, sino que, conscientemente, eligieron obviarlas y pusieron a sus clientes e inversores en riesgo con el objeto de maximizar sus propios beneficios", denunció la SEC.



El organismo señaló que Binance incurrió en un abuso de confianza al desviar activos de sus clientes a Merti Peak Limited, una empresa también controlada por Zhao.



"A través de trece cargos, constatamos que Zhao y las entidades de Binance tejieron una extensa red de engaños, conflictos de intereses, falta de transparencia y vulneración premeditada del orden jurídico", agregó en una presentación de 136 páginas.



La empresa señaló posteriormente en un mail a sus clientes que las acusaciones de la SEC “eran injustificadas”, y que las tácticas del organismo regulador son “extremadamente agresivas e intimidantes”.