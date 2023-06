Acusan a "traidores" y a Occidente de la rebelión del Grupo Wagner

26/06/2023 - 23:09 Mundo

MOSCÚ, Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó ayer a "traidores" y a Ucrania y los demás enemigos de Rusia de una inédita rebelión armada lanzada por el grupo ruso de mercenarios Wagner, que generó interrogantes sobre su impacto en la autoridad del mandatario y en la ofensiva rusa en Ucrania, justo cuando la guerra arrecia.

En su primera aparición pública desde la insurrección del sábado de Yevgueni Prigozhin y sus mercenarios, el presidente Putin agradeció al pueblo por su "unidad" durante la asonada y a la mayoría de los combatientes de Wagner por no haber permitido que la situación degenerara en un "baño de sangre", y les ofreció enrolarse en el ejército.

En una intervención desde el Kremlin al parecer grabada, dijo que su gobierno había adoptado todas las medidas necesarias para proteger al pueblo y al país de la sublevación, que achacó a "los enemigos de Rusia", a Occidente y Ucrania.

"Querían un resultado fratricida. Calcularon mal", sentenció.

Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que Occidente no tuvo "nada que ver" con la fallida sublevación, luego de mantener conversaciones con líderes aliados.

"Coincidimos en que teníamos que asegurarnos de no dar a Putin ninguna excusa para culpar de ello a Occidente y para culpar de ello a la Otan", dijo. "Dejamos claro que no estábamos involucrados. No tuvimos nada que ver, era un problema dentro del sistema ruso", añadió.

Horas antes, el propio Prigozhin dijo que la insurrección estuvo dirigida contra la cúpula militar de Rusia y no contra Putin, aunque su paradero seguía siendo un misterio. El Kremlin dijo que, después de su alocución, el mandatario ruso se reunió con sus principales funcionarios de seguridad, incluyendo el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, principal blanco del levantamiento.